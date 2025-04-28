¾®Â¼°æ¡ÖÆóÌÓºî¡õ¡×¤ÎÀ¸¤Î¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤¬²È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¸µ¡Ödancyu¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
¿©¤Î»¨»ï¡Ödancyu¡×¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¡¦¿¢Ìî¹À¸¤µ¤ó¤¬µá¤áÂ³¤±¤ë¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥ì¥·¥Ô¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¸¤Î¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£
Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¾®Â¼°æ¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¼ò¾ì¡ÖÆóÌÓºî¡õ¡×¤òË¬¤ì¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¤Ë¿·¶Ì¤Í¤®¡¢À¸¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤È¿©´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Î°ìÌ£°ã¤¦°ìÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¼ò°û¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÎ©ÀÐ¤Ë¤¢¤ë1¹æÅ¹¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¾®Â¼°æ¤Ï²¼Ä®¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÅ¤«¤ÊÄ®
ÅìµþËÏÅÄ¶è¾®Â¼°æ±Ø¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆóÌÓºî¡õ¡×¡£JRµµ¸Í±Ø¤«¤é¿¤Ó¤ëÅìÉðµµ¸ÍÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ3¤ÄÌÜ¤Î±Ø¤¬¡Ö¾®Â¼°æ¡×¤À¡£
ÀõÁð¤ÎÅìÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶ùÅÄÀî¤È¹ÓÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿°ìÂÓ¤Ç¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¹¾¤ËÌÌ¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÂ¼¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¾®Â¼¹¾¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç²¼Ä®¾ð½ï¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÅ¤«¤ÊÄ®¤À¡£
¤¹¤ë¤È¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¾®Â¼°æ¤ËÈÓ¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¡È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡É¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¾®Â¼°æ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥á¥äÍÎ¿©´Û¡×¤Î¡Ö¾®Â¼°æÈÓ¡Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ë¡×¡£ÃÏÊý¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¡¢¾®Â¼°æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Î©ÀÐ¤ÎÌ¾Êª¼ò¾ì¤Ç5Ç¯Æ¯¤¤¤¿Å¹Ä¹¤Î2¹æÅ¹
¾®Â¼°æ±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢ÌÀ¼£ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÆóÌÓºî¡õ¡×¡£
¤³¤³¤«¤é¹ÓÀî¤ò¶´¤ó¤À³ë¾þ¶èÎ©ÀÐ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÆóÌÓºîËÜÅ¹¡£
ËÜÅ¹¤Î¤¢¤ëÎ©ÀÐ¤Ï¡¢½ªÀï¸å¤¹¤°¤Ë°Ç»Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼ò¾ì¤ä¾¦Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤À²Ú¤ä¤«¤Ê³¹¡£¤½¤ÎÌÌ±Æ¤Ïº£¤â»Ä¤ê¡¢¼ò°û¤ß¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ°û¤ó¤Ù¤¨¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤âÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¤¤¤Þ¤À¤½¤Î»Ñ¤ò¤È¤É¤á¤ë¤Î¤¬¡ÖÆóÌÓºî¡×¡£2015Ç¯¤Ë¡¢Å¹¼ç¤ÎÆü郄¼÷Çî¤µ¤ó¤¬³«Å¹¤·¡¢ÍÎ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢½÷ÀµÒ¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍè¤é¤ì¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÆóÌÓºî¡×¤Ç½é¤á¤Æ¤Î2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¾®Â¼°æ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆóÌÓºî¡õ¡×¡£ËÜÅ¹¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤³¤Á¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡£
ËÜÅ¹¤Ç5Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿Æ£ÅÄÈþµª¤µ¤ó¤¬¡¢Å¹Ä¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤âËÜÅ¹¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡Ö¡õ¡×¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Â¿·¤À¤Ã¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡ß¤ª¤Ç¤ó
³ë¾þ¶èÎ©ÀÐ¤ÇÉ¾È½¤Î¡ÖÆóÌÓºî¡×¡£
¼Â¤ÏÅ¹¼çÆü郄¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï¡¢Î©ÀÐ¤ÎÃç¸«À¤¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ÝÃé³÷ËÈÅ¹¡×¡£»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤¬Å¹¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ª¤Ç¤ó²°¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â²È¤Î»Å»ö¤¬·ù¤Ç¡£¤Ç¤â½¢¿¦³èÆ°¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤Þ¤º¤¤¤ÈÀ¤³¦°ì¼þ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÆü郄¤µ¤ó¡£
³¤³°¤Ç°ìÇ¯´ÖÀ¸³è¤·¤¿¤Î¤Áµ¢¹ñ¤·¤¿Æü郄¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ë¶É¼Â²È¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤éÌë¤ªÅ¹½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ç°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤éÆü郄¤µ¤ó¤ÏÎÙ¤Î¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Å¹¤Î¤ª¤Ç¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÃëÌë¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸¤ª¤Ç¤ó¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡ÖÆóÌÓºî¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤Ë¡£
¤½¤Î¡ÖÆóÌÓºî¡×¤¬»Â¿·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ó¡¼¥ë¤äÆüËÜ¼ò¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤À¡£
Æü郄¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥ë¥È¤È¤ª¤Ç¤óÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£¥é¥Õ¥í¥¤¥°¤ä¥Þ¥Ã¥«¥é¥ó¤âÆæ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¡Ä5Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅ¹Ä¹
2015Ç¯3·î¤Ë¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤µÒÁØ¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¹æÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡¦Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆóÌÓºî¡×¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é5Ç¯Á°¡£µÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¸«¤«¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¡ÖÅ¹Ä¹¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü郄¤µ¤ó¤â¡ÖÈà½÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¿Í¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï³«Å¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¿·»²¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤ÎÊý¤Ë¡ÈÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ËÜÆü¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢ÆóÌÓºî¡õ¤Î¡ÖÀ¸¤Î¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£¡¡
°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¶Ì¤Í¤®¤È³¤ÂÝ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤Î©¤Ä¡¢¤¢¤¨Êª¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¯Îõ¤Ê´¶¤¸¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆóÌÓºî¡õ¤Î¡ÖÀ¸¤Î¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä800g
¿·¶Ì¤Í¤®¡Ä400g
À¸ÀÄ¤Î¤ê¡Ä100g
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä210g
ÊÆ¿Ý¡Ä15g
±ö¡Ä5g
Çò¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢Àö¤Ã¤Æ¤«¤é¾ø¤·´ï¤Ç20¡Á30Ê¬´Ö¾ø¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¶Ì¤Í¤®¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¶ú¤¬¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ê4¡ËÃÝ¶ú¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÈé¤ò¤à¤¯¡£
¡Ê5¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÇÁÆ¤á¤ËÄÙ¤¹¡£
¡Ê6¡Ë¿Ý¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Î¹Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤Ë¹¤²¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£
¡Ê8¡ËÀÚ¤Ã¤¿¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê9¡ËÀ¸ÀÄ¤Î¤ê¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é´°À®¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä
¢¨À¸ÀÄ¤Î¤ê¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾Æ¤¤Î¤ê¤ò¼ò¤Ç¤Î¤Ð¤·¤Æ¼ÑÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤è¤¤¡£