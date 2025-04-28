¥»¥Ã¥¿ー¤Î»³ËÜÎ¶¤¬¥»¥ê¥¨A2¹ß³Ê¤Î¥¿ー¥é¥ó¥È¤ËÆþÃÄ¡ª ¥®¥ê¥·¥ã¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿ー¥é¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¿Í¥»¥Ã¥¿ー¤Î»³ËÜÎ¶¡Ê24¡Ë¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£28Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¶¯¹ë¤ÎÍìÆî¹â¹»¡¢Åì³¤Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥º¡Ê¸½¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ1¥·ー¥º¥ó¤Î¤ß¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2023ー24¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤ËÅÏ¤ê¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤Ç¥×¥ìー¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¤ä¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£2024ー25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥¢¥ª¥ó¥º¡¦¥ß¥í¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢2025ー26¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¿ー¥é¥ó¥È¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿ー¥é¥ó¥È¤Ïº£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç4¾¡18ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î12°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥»¥ê¥¨A2¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤è¤êÍèµ¨¤ÏA2¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ºÆ¤ÓA1¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤È¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£»³ËÜÎ¶
¡ÖÍ³½ï¤¢¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬À¹¤ó¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®°Õ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A1¾º³Ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥»¥Ã¥¿ー¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë²ñÄ¹
¡Ö»³ËÜÎ¶Áª¼ê¤ò¥¿ー¥é¥ó¥È¤Î¥Ð¥ìー¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¡£Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¿ー¥é¥ó¥È¤È¤¤¤¦³¹¤òÁª¤ó¤ÀÈà¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤À¡£ºÍÇ½°î¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ëµ»½ÑÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ò¤¬¤ë¡¢±ó¤¤Ê¸²½´Ö¤ÎÈþ¤·¤¤²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¡¢¥×¥í°Õ¼±¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡