Áð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿94ºÐ½÷À¡¡¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡½©ÅÄ¡¦Í³ÍøËÜÁñ»Ô
27Æü¸á¸å¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢Áð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿94ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í³ÍøËÜÁñ»ÔÌðÅçÄ®¼·ÆüÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢½»ÂðÁ°¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£
Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡¢71ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢³°½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¼«ÂðÉßÃÏ¤«¤é»ÔÆ»¤Ë½Ð¤è¤¦¤È·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Áð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¡¢µÁÍý¤ÎÊì¿Æ¤Îº´Æ£¥¥µ¤µ¤ó94ºÐ¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤«¤éÌó14»þ´ÖÈ¾¸å¤Î28ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¸å¤í¤ò¤¢¤Þ¤ê³ÎÇ§¤»¤º¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢Ä»³¤»³¤í¤¯ÀþÌðÅç±Ø¤«¤éÆî¤ËÌó500¥áー¥È¥ë¤Î¡¢½»ÂðÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£