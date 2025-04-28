¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¥º¥ë¥¤¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¿´¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤µ¤ì¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÈËüÇÈÃæÀµ¡¡¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¿·¾±Î®¤Î¥¢¥á¤Ï¡©
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤ÈËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤¬¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¾×·â¤Î°ì¸À¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤«°ìÀÚÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÏÁ´Áª¼ê¤ò1·³¤Çµ¯ÍÑ¤·°éÀ®¤ËÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºòµ¨¤Ï2°Ì¤Ë°ìµ¤¤ËÉâ¾å¡£
¡Èº£µ¨¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡É¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç10¾¡3ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¸½ºß¡¢1°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥²¡¼¥àº¹1.5¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Ëë¤«¤é15»î¹çµ¾ÂÇ¡Ö0¡×¤Î¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤ê¤È¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤ÇÄ©¤ó¤À¿·¾±´ÆÆÄ¡£
¸½ºß¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¶µÜÁª¼ê¤ÈËüÇÈÁª¼ê¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢À¶µÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¾å¼ê¡¢¤À¤á¤Ê¤È¤¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ëÈ¿ÌÌ¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎDM¤Ç¡Øº£Æü¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸·Ð¸³¤¬¤¢¤ëËüÇÈÁª¼ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¥º¥ë¥¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¶µÜÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËüÇÈÁª¼ê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀ¶¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¡¼¥É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥ì¥Õ¥È¼é¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÀïÎ¬Åª¤ËÄ¶¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿·¾±´ÆÆÄ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶µÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©ËÍ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ËüÇÈÁª¼ê¤â¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤½¤ì¤¢¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£(4·î27ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)