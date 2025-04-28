´Ú¹ñ¹â´±¡¢ÂçÅýÎÎÁªÁ°¤ÎÊÆ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä·èÃå¡ÖÍýÏÀÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¡×
Hyunjoo Jin
¡ÎÀ¤½¡¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¡£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï£²£¸Æü¡¢ÊÆÁê¸ß´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÊÆÀ¯ÉÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£¶·î£³Æü¤Î´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁªµó¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¡¢ÊÆÁê¸ß´ØÀÇ¤Î°ì»þÄä»ß´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë£··î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Àè½µ¡¢Î¾¹ñ¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¶¨µÄ¡£´Ú¹ñÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑ¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÄä»ß´ü´Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»¾Ê¤Î¹â´±¤Ï¡¢£µ·î²¼½Ü¤«¤é£¶·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÎ¾¹ñ¤¬Êñ³çÅª¤ÊËÇ°×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÍýÏÀÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀè¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÀ¯¼£Åª¾õ¶·¤òÊÆ¹ñ¤Ë½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤â¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤¬¸ò¾Ä¤ÎÀ©ÌóÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÄä»ßÃæ¤Ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â´±¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï³§¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´üÂÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢º£¸å£·£°Æü°ÊÆâ¤Ë¶¨µÄ¤¬²¿¤é¤«¤Î¼Â¤ò·ë¤Ö¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬Æü´Ú¤Î»²²Ã¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥¢¥é¥¹¥«¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ò¥¢¥é¥¹¥«¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â´±¤Ï¡¢´ØÀÇ¡¦Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÎÌÈ½ü¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢Åê»ñ¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎµÄÂê¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È£¶¤ÄÄøÅÙ¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½µ¤«¤é²ñ¹ç¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡££´¤ÄÌÜ¤ÎµÄÂê¤Ç¤¢¤ëÄÌ²ßÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î¶âÍ»Åö¶É¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤¿¡£