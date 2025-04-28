3Ç¯¸å¤Ë¡Ö»äÎ©¾®³Ø¹»¡×¤Î¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¤¬»Ò¡£Éã¤¬¡Ö¶µ°éÈñ¤Î±ç½õ¡×¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤«¤é¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¡×¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¾·ÏÂºÂ°¤«¤é°ì³çÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î¤¦¤Á°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤Ë»»Æþ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ä¾·ÏÂºÂ°¡Êº£²ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÁÄÉãÊì¡Ë¤«¤é¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶â³Û¤Î±ç½õ¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë
ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢1Ç¯´Ö¤Ë´ðÁÃ¹µ½ü³Û110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎñÇ¯²ÝÀÇ¡ÊÎñÇ¯Â£Í¿¡Ë¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÇ¯°ìÄê³Û¤òÂ£Í¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ì³çÂ£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Îºâ»º¤ò¤ï¤¬»Ò¤äÂ¹¡Ê¤È¤â¤Ë18ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï2500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â£Í¿¼Ô¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿Â£Í¿ºâ»º¤Î²Á³Û¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Û¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬2013Ç¯4·î¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö30ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤¬¡¢Ä¾·ÏÂºÂ°¡ÊÁÄÉãÊì¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤È¤Î°ìÄê¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¶µ°é»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤áÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤Î±Ä¶È½ê¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¶µ°é»ñ¶âÈó²ÝÀÇ¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢1500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î²Á³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬£±¿Í1500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÅöÌÌ»È¤ï¤Ê¤¤¶â³Û¤â»þ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÈó²ÝÀÇ¤ÇÂ£Í¿¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¶µ°é»ñ¶â¸ýºÂ¡×¤Î³«Àß¤¬É¬Í×
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶µ°é»ñ¶â¸ýºÂ¤Î³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Î±Ä¶È½ê¤Ë¡¢¿®Â÷¤äÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÆü¡ÊÄÌ¾ï¤Ï¶µ°é»ñ¶â¸ýºÂ¤Î³«ÀßÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¶µ°é»ñ¶âÈó²ÝÀÇ¿½¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¶µ°éÈñ¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¡ÖÅÔÅÙÂ£Í¿¡×¤Ï¸¶Â§Èó²ÝÀÇ
¤½¤â¤½¤â¶µ°éÈñ¤Ï¡¢É¬Í×³Û¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙÅÏ¤¹¡ÊÅÔÅÙÂ£Í¿¡Ë¤Ê¤é²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æþ³Ø¶â¤ä¼ø¶ÈÎÁ¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ±ç½õ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÉÞÍÜµÁÌ³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èó²ÝÀÇ³Û¤Î¾å¸Â³Û¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÎÎ¼ý½ñ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»È¤¤Æ»¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÂ£Í¿Æü¤ä¶â³Û¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¶µ°éÈñ¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§Èó²ÝÀÇ¤Ç±ç½õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÎñÇ¯Â£Í¿¡×¡Ö¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤Ë·¸¤ëÂ£Í¿ÀÇÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥µー¡Ê¤è¤¯¤¢¤ëÀÇ¤Î¼ÁÌä¡ËNo.4405 Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¡¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤Ë·¸¤ëÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー