£É£Ã£Å£ø¡¦»Ö²ìÍû¶ê¡¢½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö²ù¤¤¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤Ë¡×È¬¿ÀÎË²ð¡õ¾¾ËÜÂçµ±¤ËºÂÄ¹¤Ö¤êÀä»¿¤µ¤ì¤ë
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£É£Ã£Å£ø¡×¤Î»Ö²ìÍû¶ê¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Â£Ó£±£²¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÏ»·î¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¡Ê£µ·î£´Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¡¦¸å£¹»þ£³£°Ê¬¡ËÊüÁ÷Ä¾Á°µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¶¦±é¤Î¡Ö£É£Ã£Å£ø¡×¤ÎÈ¬¿ÀÎË²ð¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÂçµ±¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿äÍý·¿ÂÎ¸³¥²¡¼¥à¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿Íµ¤ºî¡ÖÈ¬·î¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡££±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ÎÅÄ¼Ë¤òÉñÂæ¤ËÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»à¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢£²¿Í¤Î·»Äï¤È£´¿Í¤ÎÃç´Ö¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ëÀÄ½Õ£Ó£Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë»Ö²ì¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ù¤¤¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¯´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Öº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡¢»Ö²ì¤ÏºÂÄ¹¤Ö¤ê¤ò¡ÖËèÄ«Ã¯¤è¤ê¤â¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ºÂÄ¹¤é¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎÈ¬¿À¤â¡ÖÆ±¤¸¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤ä°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò¡Ö£É£Ã£Å£ø¡×¤ÇÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ö²ì¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÁÖ²÷´¶¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë²Î»ì¤â¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£