ÅÏî´½í¤µ¤ó¡¢£¶·î¤Ë½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡×¡Ö¾¯¤·Ä©Àï¤â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯£¸·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç£¶·î£²£µÆü¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÃå¤Æ¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿ÏÓ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢º£¤Î»ä¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¤Þ¤¿°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Ä©Àï¤â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÆ¤Óµ±¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿ºîÉÊ½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£³Ç¯£··î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¤ÎºòÇ¯£±£°·î£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ð£Ô£Ó£Ä¡¡¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡×¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£