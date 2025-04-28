ÃêÁª²ñ¤Ç¤¯¤¸¤ò°ú¤¯Åì³¤Âç»¥ËÚ¡¦Ìð¿áÂÀ´²¡Ê¥«¥á¥é¡¦Åç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âè£¶£´²ó½Õµ¨Á´Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£µ·î£²£¶Æü³«Ëë¡¢»¥ËÚ±ß»³¡Ë»¥ËÚÃÏ¶èÍ½Áª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£²£¸Æü¡¢»¥ËÚ¿¿±É¹â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££³·î¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´Æ»Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÅì³¤Âç»¥ËÚ¤Ï¡¢£±£´Æü¤Î½éÀï¤ÇËÌ¹­ÅçÀ¾¡½»¥ËÚÎ¶Ã«¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºÇÂ®£±£´£´¥­¥íº¸ÏÓ¡¦Ìð¿áÂÀ´²Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥²¡¼¥à¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡ºò½©¤«¤é»³¸ýÀ»²ÆÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¼ç¾­¡×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï£±¿Í¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»³¸ý¤¬¥²¡¼¥à¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢£²²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ó¥Ð¥Ä¸å¡¢±óÆ£°¦µÁ´ÆÆÄ¡Ê£´£°¡Ë¤«¤é¡Ö½Õ¤Ï¤ªÁ°¤Ç¤¤¤¯¤¾¡×¤ÈÌð¿á¤¬ÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥²¡¼¥à¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó£±¤«·îÈ¾¡£¡Öº£¤Þ¤Ç»³¸ý¤ËÇ¤¤»¤Ã¤­¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬»ëÌî¤ò¹­¤²¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÏÈ¤ÇÁ´Æ»Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºò½©¡¢Æ»£´¶¯¤Î»¥ËÚÆüÂç¤Ê¤É¤âÆ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¿·¼ç¾­¡É¤Ï¡Ö½Õ¤«¤éÉé¤±¤º¤Ë¡Ê²Æ¤Î¡Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£