¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤ÈÎëÌÚÃÎ»ö¤¬ÌÌ²ñ¡¡ËÁÆ¬°Ê³°¤ÏÈó¸ø³«¡¡»ÔÄ¹¤ÏJ¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¤âÌÌ²ñ¤Ø¡¡½©ÅÄ
½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ß¤¤¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬Íè·î1Æü¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¡¦Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬ÃÙ¤ì¤ÏÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷»ö¶È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡È²þ½¤¡É¤òÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡È¿·Àß¡É¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¸øÌ³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤È¸©¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
28Æü¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎÌó1Ê¬30ÉÃ¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦¡¢¤¿¤ï¤¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ ÃÎ»ö
¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¤³¤ÎÊÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¡×
28Æü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ä¡¢·×²è¤òÇò»æ¤ËÌá¤·¤¿³°°°ÀîÃÏ¶è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡¢À°È÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÃÙ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÂÃ« »ÔÄ¹
¡Ö²¿¤«ÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¿·Àß¤è¤ê¤â¡¢Áá¤¯°Â¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ´¶¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¿·Àß¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
»ö¶È¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬¼¡¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢J¥êー¥°¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤¹¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡¢3Æü¸å¤ÎÍè·î1Æü¤Ë¾åµþ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¡¦Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¤âÌÌ²ñ¤·¡¢¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£