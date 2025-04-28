²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¤¬²¬»³·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡Ö²¬»³·Ð±Ä¼ÔÏÀ¡×³«¹Ö¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ò¾·¤·Ð±Ä³èÆ°¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ö
²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¼ÂºÝ¤Ë¾·¤¡¢·Ð±Ä³èÆ°¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ë¡Ö²¬»³·Ð±Ä¼ÔÏÀ¡×¤¬¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¤¬²¬»³·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡Ö²¬»³·Ð±Ä¼ÔÏÀ¡×³«¹Ö¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ò¾·¤·Ð±Ä³èÆ°¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ö
³«¹»¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ³ØÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³ØÀ¸Ìó120¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ÖµÁ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê¹Í¤¨¤ä³èÆ°¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç1996Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³«¹Ö¼°¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹ÖµÁ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤¬°æ¿¬¾¼É×³ØÄ¹¤«¤é²¬»³·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ØÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¡¡°æ¿¬¾¼É×³ØÄ¹¡Ë
¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±¼ÂÁ©²Ê³Ø¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï³ØÀ¸¤ËÊÙ³Ø¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¡×
¡Ê²¬»³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡³áÃ«½Ó²ð¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÂç³Ø¤È·ÐºÑ³¦¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤éÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ì¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿·Ð±Ä¼ÔÏÀ¤Î¹ÖµÁ¤ò24²ó¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£