U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê! ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥°¥¢¥à¤ÈÆ±µï¡Ä8·î¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÍ½Áª³«ºÅ
¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤Ï28Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤ÇAFC U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¤ÎÍ½ÁªÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤â½Ð¾ì¤¹¤ëU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡£4¥«¹ñ¤¬7¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢5¥«¹ñ¤¬1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢Í½Áª¤òÀï¤¦¡£
8·î2Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î1°Ì¥Á¡¼¥à¤È¡¢À®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤2°Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤ò²Ã¤¨¤¿12¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëËÜÂç²ñ¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¡Á18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥°¥¢¥à¤ÈÆ±µï¡£Í½Áª¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤Æ½¸Ãæ³«ºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª½éÀï¤¬¥°¥¢¥à¡¢Âè2Àï¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢Âè3Àï¤¬¥¤¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀËÌÄ«Á¯¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²ó²¦¼Ô¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¤ËÆþ¤ê¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÆ±µï¡£¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ë¤ÆÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
U-19ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë°æ¿¬ÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¡¢U-19¥Ù¥È¥Ê¥à½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤ä¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤ËU-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¿¬´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤ÊÀï¤¤¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï AFC U20 ½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬°ìÀï°ìÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ä¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³Æ¹ñ¤ÏÆüËÜÀï¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀï¤¬°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²æ¡¹¤Ï¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÀº¿À¤ò»ý¤Á¡¢¶¯¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ë¡¼¥×A:ËÌÄ«Á¯¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó(H)¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¥°¥ë¡¼¥×B: ¥Ù¥È¥Ê¥à (H)¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë
¥°¥ë¡¼¥×C:¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó(H)
¥°¥ë¡¼¥×D:¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼(H)¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó
¥°¥ë¡¼¥×E: Ãæ¹ñ(H)¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥·¥ê¥¢
¥°¥ë¡¼¥×F:ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢(H)¡¢¥°¥¢¥à
¥°¥ë¡¼¥×G:¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó(H)¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢ËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó
¥°¥ë¡¼¥×H: ´Ú¹ñ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥é¥ª¥¹(H)¡¢Åì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë
¢¨(H)=Í½Áª³«ºÅ¹ñ
U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤â½Ð¾ì¤¹¤ëU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡£4¥«¹ñ¤¬7¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢5¥«¹ñ¤¬1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢Í½Áª¤òÀï¤¦¡£
8·î2Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î1°Ì¥Á¡¼¥à¤È¡¢À®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤2°Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤ò²Ã¤¨¤¿12¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëËÜÂç²ñ¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¡Á18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀËÌÄ«Á¯¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²ó²¦¼Ô¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¤ËÆþ¤ê¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÆ±µï¡£¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ë¤ÆÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
U-19ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë°æ¿¬ÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¡¢U-19¥Ù¥È¥Ê¥à½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤ä¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤ËU-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¿¬´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤ÊÀï¤¤¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï AFC U20 ½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬°ìÀï°ìÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ä¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³Æ¹ñ¤ÏÆüËÜÀï¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀï¤¬°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²æ¡¹¤Ï¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÀº¿À¤ò»ý¤Á¡¢¶¯¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡U20 ½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× Í½ÁªÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¥°¥ë¡¼¥×A:ËÌÄ«Á¯¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó(H)¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¥°¥ë¡¼¥×B: ¥Ù¥È¥Ê¥à (H)¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë
¥°¥ë¡¼¥×C:¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó(H)
¥°¥ë¡¼¥×D:¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼(H)¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó
¥°¥ë¡¼¥×E: Ãæ¹ñ(H)¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥·¥ê¥¢
¥°¥ë¡¼¥×F:ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢(H)¡¢¥°¥¢¥à
¥°¥ë¡¼¥×G:¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó(H)¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢ËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó
¥°¥ë¡¼¥×H: ´Ú¹ñ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥é¥ª¥¹(H)¡¢Åì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë
¢¨(H)=Í½Áª³«ºÅ¹ñ