Ä¶Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¹ñºÄ¡¢¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¿ôÀé²¯±ßµ¬ÌÏÀÑ¤ßÁý¤¹¡á½»Í§À¸Ì¿¡¦25Ç¯ÅÙ±¿ÍÑ·×²è
Tomo Uetake
¡ÎÅìµþ¡¡£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ´ªÄê»ñ»º¤Î±¿ÍÑ¤Ç¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤È¤é¤¨¤¿µ¡Æ°Åª¤ÊÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¹ñºÄ¤ò¡Ö¿ôÀé²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¡×ÀÑ¤ßÁý¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ¸÷ÃË¼¹¹ÔÌò°÷¡¦±¿ÍÑ´ë²èÉôÄ¹¤¬£²£¸Æü¡¢±¿ÍÑÊý¿ËÀâÌÀ²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
±ßºÄ¤Ï¡¢¡Ö½þ´Ô´ü´Ö£±£°Ç¯Ä¶¡×¤ÎÆüËÜ¹ñºÄ¤òµ¡Æ°Åª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÀé²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÇÀÑ¤ßÁý¤¹·×²è¡£½¾Íè¤ÏÉéºÄ¤È»ñ»º¤Î¥Ç¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤ÇÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ï£³£°Ç¯Êª¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤Ï³ÆÇ¯¸Â¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÐÈæ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ä¡¢ÉéºÄ¤È»ñ»º¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Åê»ñ¤¹¤ëÇ¯¸Â¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÁýÅÄ»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤«¤é±ß°ÂÀ§Àµ°µÎÏ¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÍø¾å¤²Ï©Àþ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¿µ½Å¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Ï£±£°·î°Ê¹ß¤Ë£±²ó¤ÈÁÛÄê¡£¤½¤ÎÀè¤Ï£²£¶Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¤â¤¦£±²óÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥ì¡¼¥È¤Ï£±¡¥£°¡ó¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¯¡£
¹ñÆâ¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡Ö´û¤Ë°ìÄêÄøÅÙ¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º·¹¸þ¡×¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇ¯ÅÙËö¤Ë£±¡¥£µ¡ó¡Ê£²£¸Æü»þÅÀ¤Ï£±¡¥£³¡ó¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤Þ¤¿£³£°Ç¯¶âÍø¤Ï¡ÖÀè¹Ô¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤ÏÇä¤é¤ì²á¤®¡×¤È¤·¤ÆÇ¯ÅÙËö¤Ï£²¡¥£µ¡ó¡Ê£²£¸Æü»þÅÀ¤Ï£²¡¥£·¡ó¡Ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Â¸µ¤Î¶âÍø¿å½à¤Ç¤ÎÄ¶Ä¹´ü¹ñºÄ¤Ø¤ÎÅê»ñ°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁýÅÄ»á¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢ÉéºÄ¤Î¥³¥¹¥È¤«¤é¸«¤Æ¤âÅê»ñÌ¯Ì£¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¿å½à¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½»Í§À¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤«¤é¡Ö±ß·ú¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò±ß·ú¤Æ¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿³°¹ñ¼ÒºÄ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¹âÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤à¡£
³°¹ñºÄ·ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥ª¡¼¥×¥ó³°ºÄ¤Ï¶âÍø¤ä°ÙÂØÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥¸ÉÕ¤³°ºÄ¤Ï¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¥³¥¹¥ÈÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤áÊÑÆ°¶âÍø»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î»Ä¹â¤Ï¸º¾¯¡£°ìÊý¤Ç¥Ø¥Ã¥¸ÉÕ¤¥½¥Ö¥ê¥óºÄ¤Ï»Ä¹âÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤à¡£
Æâ³°³ô¼°¤Î»Ä¹â¤ÎÁý¸º¤ÏÁê¾ì¼¡Âè¡£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡Ê£Ð£Å¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤êÀÑ¤ßÁý¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÅê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê»Ä¹â¤òÁý¤ä¤¹¡£
½»Í§À¸Ì¿¤Î°ìÈÌ´ªÄê¤Î»ñ»º»Ä¹â¤Ï¡¢£±£²·îËö»þÅÀ¤Ç£³£·Ãû£´£±£°£¶²¯±ß¡£¤¦¤Á³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Ï£±£²Ãû£±£¹£³£´²¯±ß¡Ê£³£²¡¥£¶¡ó¡Ë¡£
£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤ÎÁê¾ì¸«ÄÌ¤·¡Ê¥ì¥ó¥¸¤ÈÇ¯ÅÙËö¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÆüËÜ¹ñºÄ£±£°Ç¯ÊªÍø²ó¤ê¡¡¡¡£±¡¥£°£°¡½£±¡¥£¸£°¡ó¡¡¡ÊÇ¯ÅÙËö£±¡¥£µ£°¡ó¡Ë
ÊÆ¹ñºÄ£±£°Ç¯ÊªÍø²ó¤ê¡¡¡¡¡¡£³¡¥£µ£°¡½£µ¡¥£°£°¡ó¡¡¡ÊÆ±£´¡¥£²£µ¡ó¡Ë
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³Ëü£²£°£°£°¡½£´Ëü£²£°£°£°±ß ¡ÊÆ±£³Ëü£·£°£°£°±ß¡Ë
£Î£Ù¥À¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³Ëü£·£µ£°£°¨¡£´Ëü£·£µ£°£°¥É¥ë¡ÊÆ±£´Ëü£±£µ£°£°¥É¥ë¡Ë
¥É¥ë¡¿±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²£µ¡½£±£µ£°±ß¡¡¡ÊÆ±£±£´£°±ß¡Ë
¥æ¡¼¥í¡¿±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µ£°¡½£±£·£°±ß¡¡¡ÊÆ±£±£¶£°±ß¡Ë
¡Ê¿¢ÃÝÃÎ»Ò¡Ë