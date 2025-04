澤部渡のソロプロジェクト・スカートとラッパー/プロデューサーのPUNPEEがコラボした"スカートとPUNPEE"が、「ODDTAXI - From THE FIRST TAKE」を4月29日に配信リリースすることを発表した。「ODDTAXI」はTVアニメ『オッドタクシー』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、登録者数1000万人を超える人気YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて2021年に披露した一発撮りパフォーマンスが、今回音源化されることとなった。

『THE FIRST TAKE』でしか聴くことのできないスペシャルなリリックとアレンジを音源にて楽しむことができる。<リリース情報>スカートとPUNPEE「ODDTAXI - From THE FIRST TAKE」2025年4月29日(火)配信リリーススカートメジャー5thアルバム『スペシャル』2025年5月14日(水)リリースhttps://lnk.to/0514_CDCDデビュー15周年特設サイト https://skirt15th.ponycanyon.co.jp=収録曲=1.ぼくは変わってしまった2.緑と名付けて3.火をともせ4.遠くへ行きたい5.ミント6.トゥー・ドゥリフターズ7.期待と予感8.四月怪談9.君はきっとずっと知らない10.ひとつ欠けただけ11.スペシャル<ライブ情報>スカート ライヴツアー2025”スペシャル”2025年6月6日(金)京都・磔磔OPEN 18:00 START 19:002025年6月7日(土)愛知・TOKUZOOPEN 17:00 START 18:002025年6月28日(土)東京・キネマ倶楽部OPEN 17:00 START 18:00TICKET一般 4500円+1D学割 3000円+1Dhttps://eplus.jp/skirt2025/