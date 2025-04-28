¥¹¥«¡¼¥È¤ÈPUNPEE¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÈäÏª¤Î¡ÖODDTAXI¡×²»¸»ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ß·ÉôÅÏ¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¹¥«¡¼¥È¤È¥é¥Ã¥Ñ¡¼/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎPUNPEE¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿"¥¹¥«¡¼¥È¤ÈPUNPEE"¤¬¡¢¡ÖODDTAXI - From THE FIRST TAKE¡×¤ò4·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖODDTAXI¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë¤Æ2021Ç¯¤ËÈäÏª¤·¤¿°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢º£²ó²»¸»²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²»¸»¤Ë¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥¹¥«¡¼¥È¤ÈPUNPEE
¡ÖODDTAXI - From THE FIRST TAKE¡×
2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/ODDTAXI_TFT
¥¹¥«¡¼¥È
¥á¥¸¥ã¡¼5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/0514_CD
CD¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://skirt15th.ponycanyon.co.jp
=¼ýÏ¿¶Ê=
1.¤Ü¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
2.ÎÐ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ
3.²Ð¤ò¤È¤â¤»
4.±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤
5.¥ß¥ó¥È
6.¥È¥¥¡¼¡¦¥É¥¥¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º
7.´üÂÔ¤ÈÍ½´¶
8.»Í·î²øÃÌ
9.·¯¤Ï¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤
10.¤Ò¤È¤Ä·ç¤±¤¿¤À¤±
11.¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¥¹¥«¡¼¥È ¥é¥¤¥ô¥Ä¥¢¡¼2025¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É
2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¡¦âùâù
OPEN 18:00 START 19:00
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦TOKUZO
OPEN 17:00 START 18:00
2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô
OPEN 17:00 START 18:00
TICKET
°ìÈÌ 4500±ß+1D
³Ø³ä 3000±ß+1D
https://eplus.jp/skirt2025/
¡ÖODDTAXI¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë¤Æ2021Ç¯¤ËÈäÏª¤·¤¿°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢º£²ó²»¸»²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥¹¥«¡¼¥È¤ÈPUNPEE
¡ÖODDTAXI - From THE FIRST TAKE¡×
2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/ODDTAXI_TFT
¥¹¥«¡¼¥È
¥á¥¸¥ã¡¼5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/0514_CD
CD¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://skirt15th.ponycanyon.co.jp
=¼ýÏ¿¶Ê=
1.¤Ü¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
2.ÎÐ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ
3.²Ð¤ò¤È¤â¤»
4.±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤
5.¥ß¥ó¥È
6.¥È¥¥¡¼¡¦¥É¥¥¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º
7.´üÂÔ¤ÈÍ½´¶
8.»Í·î²øÃÌ
9.·¯¤Ï¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤
10.¤Ò¤È¤Ä·ç¤±¤¿¤À¤±
11.¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¥¹¥«¡¼¥È ¥é¥¤¥ô¥Ä¥¢¡¼2025¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É
2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¡¦âùâù
OPEN 18:00 START 19:00
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦TOKUZO
OPEN 17:00 START 18:00
2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô
OPEN 17:00 START 18:00
TICKET
°ìÈÌ 4500±ß+1D
³Ø³ä 3000±ß+1D
https://eplus.jp/skirt2025/