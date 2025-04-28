¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥¤¡¢É×¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§¥Õ¥å¥ê¥ª¥µ¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥¤¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¤Ë¤Æ¡¢É×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥¤¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë¡Ö°¦¤·¤¤¿Í¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¼°¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥·¥§¥¢
¡¡DailyMail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥ã¤È¥Þ¥ë¥³¥à¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4·î26Æü¤Î¤³¤È¡£¥¢¥Ë¥ã¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥À¥¤¥äÊÁ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¹õ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀÖ¤¤¥·¥å¡¼¥º¤È¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥³¡¼¥Ç¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥é¤ÎÉÓ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÉ×¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¤Î³¹¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2022Ç¯4·î1Æü¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¶ËÈë·ëº§¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢25Æü¤Ë¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ·¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¡£Àè·î¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥ã¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡°¦¤·¤¤¿Í¡¢µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥ã¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ø¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡£»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤ª¹ûµ¤¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Éã¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÒ³ä¤ì¤òÃµ¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ªÁ°¤Ï1¿Í¤Ç´°Á´ÂÎ¤À¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î´°Á´ÂÎ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆó¤Ä¤Î´°Á´ÂÎ¤¬¸ò¤ï¤êÂç¤¤ÊÁíÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÅÚ¾í¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡¢Èþ¤·¤¤·Á¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Í¡¢Èà¤ÏºÇ¹â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥¤¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë¡Ö°¦¤·¤¤¿Í¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¼°¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥·¥§¥¢
¡¡DailyMail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥ã¤È¥Þ¥ë¥³¥à¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4·î26Æü¤Î¤³¤È¡£¥¢¥Ë¥ã¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥À¥¤¥äÊÁ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¹õ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀÖ¤¤¥·¥å¡¼¥º¤È¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥³¡¼¥Ç¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥é¤ÎÉÓ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÉ×¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¤Î³¹¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥ã¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ø¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡£»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤ª¹ûµ¤¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Éã¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÒ³ä¤ì¤òÃµ¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ªÁ°¤Ï1¿Í¤Ç´°Á´ÂÎ¤À¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î´°Á´ÂÎ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆó¤Ä¤Î´°Á´ÂÎ¤¬¸ò¤ï¤êÂç¤¤ÊÁíÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÅÚ¾í¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡¢Èþ¤·¤¤·Á¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Í¡¢Èà¤ÏºÇ¹â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£