¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¡¢26Ç¯3·î´ü¤Ï44¡ó¤Î±Ä¶È¸º±×Í½ÁÛ¡¡±ß¹â¤òÁ°Äó
¡ÎÅìµþ¡¡£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï£²£¸Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°´üÈæ£´£´¡¥£°¡ó¸º¤Î£±£´£°²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°´üÈæ£²£¹¡¥£¶¡ó¸º¤Î£²£µ£°²¯±ß¤À¤Ã¤¿£²£µÇ¯£³·î´ü¤ËÂ³¤¡¢¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¡£¿·µ¬ÎÌ»ºÉÊ¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦ÁÆÍø±×Î¨¤ÎÄã²¼¤ä°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤¬²¡¤·²¼¤²Í×°ø¡£°ÙÂØ¤Ï£±¥É¥ë£±£³£°±ß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡£
£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÃæ¹ñÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¼ûÍ×ÄãÌÂ¤ä°ìÉô¸ÜµÒ¤Îºß¸ËÄ´À°¤Ê¤É¤¬¶Á¤¡¢Á°´üÈæ£·¡¥£²¡ó¸º¤Î£±£·£µ£°²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£½ãÍø±×¤ÏÆ±£´£¶¡¥£´¡ó¸º¤Î£±£°£µ²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£