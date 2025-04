9人組グローバルグループ・&TEAM が、4月から毎月最終金曜日のニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』(深0:00〜深1:00)を担当。25日深夜に初回放送を迎えた(番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる)。ORICON NEWSでは、メンバーのYUMA、HARUA、TAKIに就任の喜びや意気込みを聞いた。■特番→月1レギュラーに気合十分「もっと頑張らないと」

緊張した面持ちで登場した3人は「よろしくお願いいたします!」と取材スタッフ一人ひとりの顔を見てあいさつ。カメラの前に立つと、瞬時にポーズを決めるクールな姿を見せた。その後、インタビューへ。パーソナリティー就任の祝福を受けると、3人で声をそろえて「ありがとうございます!」と笑顔に。YUMAが「オールナイトニッポンファミリーになれたのがうれしいです」と声を弾ませると、HARUAは「特番を2回(2022年12月『&TEAMのオールナイトニッポンX(クロス)』、24年12月『&TEAMのオールナイトニッポンGOLD supported by Cook Do KOREA!』)やらせていただき、ついにレギュラーということでひとつ気が引き締まり、もっと頑張らないとなという気持ちも同時にあります」と、ぐっと前のめりで語った。続けてYUMAは「顔が見えないのがラジオ。『声が好きだな』と、気になってもらって調べたときに『こういうグループなんだ』『こんなかっこいい子がいるんだ』と知ってもらえるのが新しい魅力」と分析。「&TEAMって、いい楽曲やパフォーマンスがあり、ほかの皆もかっこいいので、ラジオをきっかけにパフォーマンスを見てくれる方が増えたらと思います」と願いを込めた。■“オールナイトニッポンファミリー”入りにワクワク「もっとトークをうまくできるように」歴史をつむいできた「オールナイトニッポン」はパーソナリティー同士の交流も盛んに行われている。YUMAが「ゲーム好きなイメージがある山田裕貴さん(とラジオ共演したいです)。&TEAMもゲーム好きなメンバーがたくさんいるので、そういったお話ができたらと思います」と想像をふくらませると、HARUAとTAKIも具体的なゲーム名を挙げて盛り上がる場面もあった。また、YUMAはアーティストとの共演を希望し「同じ音楽を通してファンの皆さんに伝える仕事をしていますが、考え方は違うと思うので、ラジオでしか語れない音楽について深く語れたらと思います」とコメント。すると、TAKIも「僕たちも作詞作曲に興味があります。活躍されている方が多いので、そういうことを聞いてみたいなと思います」と興味津々だった。この日も、互いの話に相槌を打ちながら取材や会見に臨んでいた&TEAM。YUMAは「全員しゃべることが好き」とした上で、「好きすぎて、たまにぐちゃぐちゃになっちゃうことがあります」と苦笑い。「&TEAMがもっとトークをうまくできるようになっていけたらなと思います」と目標を掲げた。放送は原則、生放送となる。HARUAは「収録でラジオをやらせていただくことが多かったので、緊張感があります。うまくみんなしゃべっていけるか…ちょっと不安」と本音をこぼしつつ、「『オールナイトニッポン』という番組はすごく有名ですし、昔から愛されているので、僕たちも参加させていただける以上、一生懸命頑張りたいと思います」と気合十分。TAKIも「&TEAM一同頑張りたいと思っていますし、ラジオパーソナリティーとしては未熟ですが、尊敬されるパーソナリティーになれるように精いっぱい頑張りたいと思います」とうなずき、YUMAは「&TEAMが『オールナイトニッポン』でラジオできるのは光栄なことなので、聴いてくださる方にとにかく楽しんでいただけるように責任をもってやりたいです」と誓った。&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て、2022年12月にDebut EP『First Howling:ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。4月23日に3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」のリリース、5月10日の愛知公演を皮切りに国内4都市(愛知、東京、兵庫、福岡)、ジャカルタ、ソウル、台北、バンコク、香港(五十音順)を加えたアジア9都市をまわるアジアツアーを控える。