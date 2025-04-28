¡Ö¥â¥Ð½¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥â¥Ð½¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥â¥Ð½¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±ó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡©
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë½¼ÅÅ´ï¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥â¥Ð½¼¤ÏÊÌÌ¾¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤Æ½ÐÀè¤Ç»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±½¼ÅÅ´ï¤Î¤³¤È¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¼ÂÍÑÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Ð½¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØITÍÑ¸ì¼Åµ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô