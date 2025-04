吉岡里帆「間接的に告白された気持ちに」なったライブ映像

女優の吉岡里帆(32歳)が、4月27日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」(J-WAVE)に出演。ZAZEN BOYSのボーカルである向井秀徳がライブ中、客に対して「Are You 吉岡里帆?」と聞いている映像を見て「間接的に告白された気持ちになりました」と語った。元NUMBER GIRLのボーカルで、現在ZAZEN BOYSのボーカルである向井秀徳が番組のゲストとして登場。

向井は「吉岡里帆に惚れてる」「音楽活動のきっかけは吉岡里帆を振り向かせることだった」と面と向かって伝えるほどのファンで、ライブ中、客に対して「お客さんの顔が吉岡里帆に見えてきた」「(客に)Are You 吉岡里帆?」と話し掛けることもあり、そうした言動がニュースになったこともあると話す。吉岡も「私、その話を聞きまして、本当に? と思って疑ってたんです」と話し、ZAZEN BOYSの武道館での映像を確認したところ、本当に向井が突然「Are You 吉岡里帆?」と言ったため「間接的に告白された気持ちになりました」と語る。向井は“自分の演奏を吉岡里帆に聴いてもらいたい”という、バンドマンにありがちな妄想を抱いていたが、「Are You 吉岡里帆?」という言葉に吉岡が「This is 吉岡里帆」と答えてくれたことに「念願が叶った」と喜んだ。