Xiaomi 15¤ÈXiaomi 14T Pro¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡©ÀÅ»ß²è¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
6.36¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤¬Çä¤ê¤Ç¤¢¤ëXiaomi 15¡£¤½¤·¤Æ¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤ÂÐ±þ¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤Xiaomi 14T Pro¡£¤³¤Î2µ¡¼ï¤Ï¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ç¤Ï°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤°õ¾Ý¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞXiaomi 15¤ÈXiaomi 14T Pro¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤Îµ¡¼ï¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
À½ÉÊÌ¾¡§Xiaomi 15
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§123,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é
¥«¥éー¡§¥°¥êー¥ó / ¥Ö¥é¥Ã¥¯ / ¥Û¥ï¥¤¥È / ¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ë¥Ðー
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î1Æü
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊÌ¾¡§Xiaomi 14T Pro
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î29Æü
ÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ / ¥ªー¥×¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¥ªー¥×¥ó¥Þー¥±¥Ã¥ÈÈÇ¡Ë¡§
¡¡8GB RAM/256GB ¥¹¥È¥ìー¥¸¡¡109,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡8GB RAM/512GB ¥¹¥È¥ìー¥¸¡¡119,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÅª¤ÊÀÇ½¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤¯¤é¤¤
¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÄÌ¤ê»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Xiaomi 15¤ÎÊý¤¬¤ï¤º¤«¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Î¥¤¥º¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ë¾±ó»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI½èÍý¤Ë¤è¤ëÁ¯ÌÀÅÙ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Xiaomi 15¤Ï¥¯¥Ã¥¥ê¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
30ÇÜ¥ºー¥à¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°ã¤¤¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Xiaomi 15¤Ë¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥ºー¥àµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤Î»£±Æ¤Ç¤âÁ¯ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Xiaomi 14T Pro¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿Xiaomi 14T Pro¤Ï30ÇÜ¥ºー¥à¤¬¸Â³¦¤À¤¬¡¢Xiaomi 15¤Ï60ÇÜ¤Þ¤Ç¥ºー¥à¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ±ó¤¯¤ÎÊ¸»ú¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁ¯ÌÀ¤À¡£¤Þ¤¢60ÇÜ¥ºー¥à¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âË¾±ó»£±Æ¤ò¹¥¤à¤Ê¤éXiaomi 15¤¬ºÇÅ¬¤À¤í¤¦¡£
¥Ýー¥È¥ìー¥È¥âー¥É¤Î¥Ü¥±´¶¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËXiaomi 14T Pro¤ÏEVÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ç¤â¹¥¤ß¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«Xiaomi 15¤Ç¤ÏEVÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ìë·Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Xiaomi 15¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤ë¤¯åºÎï¤Ë»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Xiaomi 14T Pro¤Ï2.6ÇÜ¥ºー¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤éÃÈ¿§´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÂÄê¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£¤è¤Ã¤ÆÌë·Ê»£±Æ¤ÏXiaomi 15¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡ûXiaomi 15¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤¬»È¤¨¤ë
Xiaomi 14T Pro¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥¹ー¥Ñー¥Þ¥¯¥í¥âー¥É¤À¡£
¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾ÇÅÀµ÷Î¥¤È»£±Æµ÷Î¥¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ËÍê¤é¤º¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Ô¥ó¥ÈÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á²èÌÌÃæ±û¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¤½¤ì¤Ë¥Ü¥±´¶¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÌ£°ã¤Ã¤¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£»£±Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤Þ¤¿Xiaomi 15¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þ¥¯¥íµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ËºÇÃ»10cm¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£
¤«¤Ê¤êÁ¯ÌÀ¤Ë»£¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ÎÊª»£¤ê¥·ー¥ó¤ÇÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÀßÄê²èÌÌ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤½¤³°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Xiaomi 15¤Ë¤Ï³ÈÂçÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥ºー¥à¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÏÄ¤ß¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Xiaomi 14T Pro¤è¤ê¤âÀßÄê¹àÌÜ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
Xiaomi 15¤Ë¤ÏDolby Visionµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç»£±Æ²ÄÇ½¡£Xiaomi 14T Pro¤Î¾ì¹ç¤ÏHDR10+¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿Xiaomi 15¤Ë¤À¤±¥ªー¥Ç¥£¥ªÀßÄê¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー¤ÇÏ¿²»Ãæ¤Î²»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤ËÊØÍø¡£
º£²ó¤ÏÆ°²è»£±Æ¤ÎÈæ³Ó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Xiaomi 15¤ÎÊý¤¬²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¡ûXiaomi 15¤Ç¤ÏEVÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤¤¥âー¥É¤¬¤¢¤ë
»È¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢XiIaomi 15¤Ç¤Ï°ìÉôEVÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤¤¥âー¥É¤¬¤¢¤ë¡£EV¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤ÈÌÀ¤ë¤µÄ´À°¤Î¤³¤È¡£¿ôÃÍ¤ò¾å¤²¤ì¤ÐÌÀ¤ë¤¯¡¢²¼¤²¤ì¤Ð°Å¤¯¤Ê¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤éXiaomi 15¤ÏÌë·Ê¥âー¥É¤ÇEVÃÍ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢Xiaomi 14T Pro¤Ê¤éÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¥Ýー¥È¥ìー¥È¥âー¥É¤Ç¤â¡¢Xiaomi 15¤ÏEVÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¾¯¤·°Å¤á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢EVÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤È½õ¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¡û¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤ÏXiaomi 15¤ÎÊý¤¬ÀÅ¤«
¸Ä¿ÍÅª¤ËXiaomi 14T Pro¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤À¡£·ë¹½¶Á¤¯²»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¤¿¤Ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆXiaomi 15¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤éiPhone¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ°²è¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Xiaomi 15¤ÎÊý¤¬ÀÅ¤«¤À¡£¤¿¤«¤À¤«¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤À¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤Ê²»¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢Xiaomi 15¤ÎÊý¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥µ¥¤¥º¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤éXiaomi 15¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ê¤éXiaomi 14T Pro
Î¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Xiaomi 14T Pro¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éXiaomi 15¤ÎÊý¤¬¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
¥«¥á¥éÀÇ½¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âXiaomi 15¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¥«¥á¥éÀÇ½°Ê³°¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Xiaomi 14T Pro¤ÏFelicaÅëºÜ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤¬»È¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äau¤Ê¤ÉÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°Â¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Á³ÊÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤¡£
Xiaomi 14T Pro¤ÎÊý¤¬Ëü¿Í¸þ¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤Û¤ÉXiaomi 15¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â6.36¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤ÏÄø¤è¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢Äø¤è¤¯Âç¤¤¤¡£
Xiaomi 14T Pro¤À¤ÈÂç¤¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢Xiaomi 15¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÃúÅÙ¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤À¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥µ¥¤¥º¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢ÌÂ¤ï¤ºXiaomi 15¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡û¥®¥ã¥é¥êー
¢¨¥ê¥ó¥¯Åù¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ê¸¤Ïonesuite¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£