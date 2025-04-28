´Ñ¸÷¥·ー¥º¥óÅþÍè¡¡¾å¹âÃÏ¤Ç³«»³º×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿É÷·Ê¤Ç¤¹¡×ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦
´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜ»Ô¤Î¾å¹âÃÏ¤Ç¡¢27Æü¡¢³«»³º×¤¬³«¤«¤ì¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î»³³Ù´Ñ¸÷ÃÏ¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¸ý¹ÀÈþ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Êæ¹âÏ¢Êö¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á´¹ñÍ¿ô¤Î»³³Ù´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¹âÃÏ¡£É¸¹â1500¥áー¥È¥ë¤Î²ÏÆ¸¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ç³«¤«¤ì¤¿³«»³º×¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬»²²Ã¤·¡¢´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿É÷·Ê¤Ç¤¹¡£Àã¤¬¤«¤«¤Ã¤¿±üÊæ¹â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
Q.¾å¹âÃÏ¤Ï²¿²óÌÜ¤Ç¤¹¤«
Âçºå¤«¤é
¡Ö¿ô¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó°ã¤¦´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×
Q.¤¤ç¤¦¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤Ç¤¹¤«
Âçºå¤«¤é
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À²Å·¤Ç¡×
¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¾å¹âÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¤ª¤è¤½153Ëü¿Í¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤è¤ê¤â¤ª¤è¤½30Ëü¿ÍÁý¤¨¡¢2008Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë150Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£·î18Æü¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¾Æ³Ù¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬2¤«¤é1¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹âÃÏ´Ñ¸÷Î¹´ÛÁÈ¹ç ÀÄ胗¹À°ìÏº ÁÈ¹çÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¼«Á³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡ÊÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬¡Ë2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤¬¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¾å¹âÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£