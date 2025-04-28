¶¥ÁöÇÏ¤Ï¤Ê¤¼¥ìー¥¹Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ç½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¥±¥¬¤ÈÉÂµ¤
¡¡¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê°ìÃå¤ò¤á¤¶¤¹¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¶¥ÁöÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¡È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡É¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¥ìー¥¹Ãæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö°Â³Ú»à½èÊ¬¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶¥ÁöÇÏ¤È¶¥Áö¤ò°úÂà¤·¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÊñ³çÅª¤ËÇ÷¤Ã¤¿NHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ø¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤« ¡Ö°úÂàÇÏ¡×¤«¤é¸«¤ëÆüËÜ¶¥ÇÏ¡Ù¡ÊÊ¿ÎÓ·ò°ìÃø¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜÊ¸¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤« ¡Ö°úÂàÇÏ¡×¤«¤é¸«¤ëÆüËÜ¶¥ÇÏ¡Ù¡Ø¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡ÙÂè3¾Ï¡ÖÀ¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤Æ¡×¤è¤ê
¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¥±¥¬¤ÈÉÂµ¤
¡¡¶¥ÁöÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º°úÂà¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤É¤ó¤Ê¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Ö¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤Ç¤Î°úÂà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥±¥¬¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£Ä´¶µ¤ä¥ìー¥¹Ãæ¤Ëµ¯¤³¤ë¥±¥¬¤È¤·¤Æ¼ç¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¹ü¤¬»ý¤Ä¶¯ÅÙ°Ê¾å¤ÎÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¹ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¤¿¤êºÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¹üÀÞ¡×¡£¶þç§¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¡Ö¶þç§±ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ê¾É¡¢¹ü¤Î·ÁÀ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¼ãÇÏ¤Ë²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´É¹ü¡ÊÂè£³Ãæ¼ê¹ü¡Ë¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¡Ö¹üËì±ê¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÌ¾¤ÊÎã¤òµó¤²¤è¤¦¡££ÇⅠ£´¾¡¤òµó¤²¡¢£±£¹£¹£±Ç¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ªー¤Ï¡¢£±£¹£¹£±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Àー¥Óー¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ëº¸¸åµÓ¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ä¹´ü¤ÎµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸åÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿»º·ÐÂçºåÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Î¥ìー¥¹¸å¤Ëº¸Á°µÓ¤ÎÇí¤Ï ¤¯Î¥¤ê ¹üÀÞ¤¬È¯³Ð¡£¤½¤Î¸åÉüµ¢¤·¤Æ11·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤¹¤ë¤â¡¢Íâ·î¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢ºÆÅÙµÙÍÜ¡£ÍâÇ¯£¶·î¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±½µ´ÖÁ°¤ÎÄ´¶µ¤Ç»°ÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½Ìò¤ÎÂ³¹Ô¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ç¯12·î¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤·¡¢´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çº£¤Ê¤ª¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Éü³è¤ò¿ë¤²¤ëÇÏ¤¬µ©¤Ë¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÎÅÍÜ´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤â¡¢Éüµ¢¤¬³ð¤ï¤º¶¥Áö°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÇÏ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤â¶¥ÁöÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê°úÂà¤¹¤ë¡Ë¾ì¹ç¤ä¡¢°Â³Ú»à½èÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£
°Â³Ú»à½èÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹
¡¡¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï£´£·£°～£µ£°£°kg¤Û¤É¤ÎÂÎ½Å¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤Î¡¢¤«ºÙ¤¤»Í»è¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±ËÜ¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤Î£±ËÜ¤Ë¼£ÎÅ¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»°»è¤Ç¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·ò¹¯¤ÊµÓ¤Ë¤â²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÄý¡Ê¤Ò¤Å¤á¡Ë¤ËÄýÍÕ±ê¡Ê¤Æ¤¤¤è¤¦¤¨¤ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Äý¤¬²õ»à¤·¡¢Ã¦Äý¡ÊÄý¼«ÂÎ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦Ìñ²ð¤Ê¥±¥¬¤À¡£²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤è¤ê¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë°Â³Ú»à½èÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê°Â³Ú»à½èÃÖ¤Î´ð½à¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓµ½Ò¤¹¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¿É¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ìー¥¹Ãæ¤Î¸Î¾ã¤äÉÂµ¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢£ÇⅠ£³¾¡¤òµó¤²¤¿Ä¹µ÷Î¥ÇÏ¤Î¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿£±£¹£¹£µÇ¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ç¡¢¥ìー¥¹Ãæ¤Ë³«ÊüÃ¦±±¤ÈÊ´ºÕ¹üÀÞ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Ç°Â³Ú»à½èÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡££±£¹£¹£¸Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î¥ìー¥¹Ãæ¤Ëº¸Á°µÓ¤òÊ´ºÕ¹üÀÞ¤·¤¿µ©Âå¤ÎÆ¨¤²ÇÏ¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤â¡¢²óÉü¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°Â³Ú»à½èÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈá·à¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Àー¥Óー¤Î¥ìー¥¹½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¥¹¥¥ë¥ô¥£¥ó¥°¤¬¥´ー¥ëÈÄÉÕ¶á¤Ç¿´ÉÔÁ´¤òÈ¯¾É¤·¡¢¾×·âÅª¤ÊºÇ´ü¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥ìー¥¹¤äÄ´¶µ¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÄ´¶µ»Õ¤¬¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÏ¤ò½êÍ¤¹¤ëÇÏ¼ç¤Ë½è¶ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ï¡¢ÈË¿£ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤ÄÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÇÏ¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ÈÉüµ¢¸å¤Ë¸«¹þ¤á¤ë¼ýÆþ¤È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥±¥¬¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Ï¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤È¾ï¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¶¥ÁöÇÏ¤ÎÌó90¡ó¤¬¡¢´Ä¶¤«¤é¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ßÄÙáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬¡¢ÆüËÜ¥È¥ê¥à¤ÈÂÓ¹ÃÜ»ºÂç³ØÎ×¾²½Ã°å³Ø¸¦µæÉôÌç¤Î¶¦Æ±¥Áー¥à¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢£Ê£Ò£Á¤ÎÎëÌÚ¿¿ÒÄ´¶µ»Õ¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢±¹¼Ë¤ËÈéÉæÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÇÏ¤¬¤¤¤Æ¡¢½Ã°å»Õ¤Î¼çÆ³¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüËÒ¤Ë½Ð¤¹¤È¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¼£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏËüÉÂ¤Î¸µ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·ã¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¿Í¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê´ÉÍý¤Î²¼¤ÇÀ¸¤¡¢Ì¿¤òÅÒ¤·¤Æ¥ìー¥¹¤Ç¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥ÁöÇÏ¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£Ê¡±ÊÍ´°ì»á¿äÁ¦
¡Ö¤â¤¦ÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
²æ¡¹¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¬ÆÉ¤à¤Ù¤°ìºý¡£
¶¥ÇÏ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×
――Ê¡±ÊÍ´°ì»á¡ÊJRAÄ´¶µ»Õ¡Ë
Ê¿ÎÓ·ò°ì
¡¡1987Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¢µ¯¶È²È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£°úÂàÇÏ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Öº£Æü¤â¤É¤³¤«¤ÇÇÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ò´ë²è¡¢´ÆÆÄ¤·¡¢Ìç¿¿¹ñºÝ±Ç²èº×2020Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ª¤è¤ÓÂçºåÉÜÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£JRA¤äJRA-VAN¤Î¹¹ð±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ê¤É¶¥ÇÏ´ØÏ¢¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í¤ÈÇÏ¤ò¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖLoveuma.¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢°úÂàÇÏ»Ù±ç¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤¬½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡£