Ãæ¹ñ¤¬·î¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò³¤³°¤ËÂßÍ¿¡¡2020Ç¯¤ËÕÃÕ®5¹æ¤ÇºÎ¼è

CNSA=中国国家航天局は2025年4月24日付で、2020年12月に月探査機「嫦娥5号(Chang'e 5)」で採取した月のサンプルについて、国際貸与申請の結果を発表しました。

申請が承認されたのは、6か国にある大学など7組織です(※)。これらの組織では、嫦娥5号が地球に持ち帰った月のサンプルで研究を行うことが可能となります。

CNSAの単忠徳局長は、世界中の研究者がさらなる科学的発見を得て、人類全体に恩恵がもたらされることを期待しているとコメントしています。

2023年11月に申請の受付を始めたCNSAは、同年12月末までに11の国と国際機関から合計24件の申請を受理したということです。

※…フランスのパリ地球物理研究所、ドイツのケルン大学、日本の大阪大学、パキスタンの宇宙高層大気研究委員会、イギリスのオープン大学、アメリカのブラウン大学とニューヨーク州立大学ストーニーブルック校。

【▲ 月面で採取されたサンプルを乗せて地球へ帰還した中国の月探査機「嫦娥5号」の帰還機(Credit: CNSA)】

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

