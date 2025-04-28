¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥²¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡¢2¼ïÎà¤òº®¤¼¤ë¤È...¡©¸ø¼°X¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð
2025Ç¯4·î28Æü¸½ºß¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¸ø¼°X¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ëÉÕ¤±¤Ç¿·¤·¤¤Ì£¤òÈ¯¸«¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÌ£¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æº£¤À¤±³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤Ë
¤½¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥½¡¼¥¹¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·ºî¡Ö´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡É÷¥½¡¼¥¹¡×¤òÆ±»þ¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¿·¤¿¤Ê"¥È¥Þ¥È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼"Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¸À¤¦»Ò¶¡¤ÎÈ¯ÁÛÅª¤Ê¤Î¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ìºòÆüÂ©»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì£È¯¸«¤·¤¿¡ª¡ª¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ä¤Ä¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ê¤ó¤ÆÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤ÈSNS¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤Ï°ã¤¦º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£