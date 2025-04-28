¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥´é¡×¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¡Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â
4·î28Æü¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÎX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÊ±Áõ²ò¶Ø¡Û¤È¤·¤Æ¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ê37¡Ë¤À¡£
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î15Æü¤Î¤³¤È¡£¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡Ê40¡Ë±é¤¸¤ë¾¾Á°Æ»×¢¤ÎÄï¤Ç¡¢¾¾Á°ÈÍ¤Î¹¾¸Í²ÈÏ·¡¦¾¾Á°×¢Ç¯Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
È¯É½»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ô½é¤á¤Æ¤Î¥«¥Ä¥é¤äµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¥É¥¥É¥¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£×¢Ç¯¤µ¤ó¤Ï¹¾¸Í²ÈÏ·¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤¬¹â¤¤Êý¤ÇÑÛ¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤»¤¿¤Î¤«º£¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Õ¤È»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¤¤¤Þ¤ä°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡£6ËÜ¤ÎCM½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢3·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿å¸ÍÁÒ¤µ¤ó¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¤Î¸ª½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ä»Å»ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡È·Ý¿ÍÇä¤ê¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î´ë²è¤â¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï°ÊÁ°¤Þ¤Ç·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢Èà¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿Ìò¼Ô¤Ê¤É¤ÎÏ©Àþ¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¹¾¸Í»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢³Û¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ±û¤Ë¤«¤±¤ÆÈ±¤òÄæ¤ê¾å¤²¤¿·îÂå¡Ê¤µ¤«¤ä¤¡Ë¤Ëñþ¤ò¤Î¤»¤¿Ãúñþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ÏÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÍÊªÁü¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤é²è¤ò³Ø¤Ó¡¢éÚºêÇÈ¶Á¡Ê¤«¤¤¶¤¡¦¤Ï¤¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î²èÌ¾¤â»ý¤Ä¡£¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢µÈ¸¶¤ÎÂçÊ¸»ú²°¤Ç²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ ÍÚ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¾¾Á°ÈÍ¤ÎÈË±É¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤¬¡¢¼«Í³ËÛÊü¤ÇÈóÆ»¤Ê·»¡¦Æ»×¢¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿´º¬¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤Î¾¾Á°ÈÍ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Õ
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤â¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ô¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ËåºÎï¤ÊÃåÊª¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¸¬µõ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌòÊÁ¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¶Ã¤¯À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÀ¨¤¤Âç½ÐÀ¤¤Ç¤¹¤ä¤ó¡Õ
¡Ô¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Õ
¡Ô¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤¹¤²¤§¡£ Ãæ·ø¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤½Ð¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡ ÐÊ¤Þ¤¤¤¬´ÓÏ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ê¤Î¤«¾Ð¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ·°Ïµ¤¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥´é¤ä¤ó¡Õ
¡ÔÉ½¾ð¤¬Ìò¼Ô²á¤®¤ë¡Õ
1·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÊ¤ÌÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Å´·ý¡Ê52¡Ë¤â¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡£½Ð±é¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¡¢³«²Ö¤µ¤»¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£