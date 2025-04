SHIBUYA TSUTAYAにて『スター・ウォーズの日』を記念した「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」を開催!

『スター・ウォーズ』シリーズ作品より選りすぐりの名シーンを集めた特別映像を大画面で上映されるほか、銀河へと誘われる没入型の特設展示やオリジナルフォトスポットなどが展開されます。

「スター・ウォーズの日」記念「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」

イベント開始日:2025年5月4日(日・祝)

開催店舗:SHIBUYA TSUTAYA

SHIBUYA TSUTAYAにて『スター・ウォーズの日』を記念したSTAR WARS GALAXY IN SHIBUYAが開催されます。

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント『STAR WARS』

「好きなもので、世界をつくれ。」をテーマとして世界中のコンテンツとの出会いを創出する『SHIBUYA TSUTAYA』

SHIBUYA TSUTAYAでの開催を通して、渋谷の街を行き交う人々に「スター・ウォーズ」との新しい出会いが提供されます。

期間中、STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA では壮大な銀河を表現した会場に、人気キャラクターの等身大スタチューや、シリーズ作品の名場面を集めた特別映像の上映を実施。

ほかにも「ストームトルーパー」が並ぶオリジナルフォトスポットなど『スター・ウォーズ』の世界を体験できるコンテンツが満載です!

1F:STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA

開催期間:2025年5月4日(日・祝)〜5月19日(月)

営業時間:10時〜20時 ※5月19日(月)は10時〜18時

開催場所:SHIBUYA TSUTAYA 1F

SHIBUYA TSUTAYA 1Fでは『スター・ウォーズ』シリーズ作品より選りすぐりの名シーンを集めた特別映像を大画面で上映。

さらに『スター・ウォーズ』の銀河へと誘われる没入型の特設展示も実施されます。

また、人気キャラクター「R2-D2」「BB-8」「チューバッカ」「C-3PO」「ダース・ベイダー」「ストームトルーパー」「カイロ・レン」「グローグー」の等身大スタチューも設置。

そして「ダース・ベイダー」のほか、帝国を受け継ぐファースト・オーダーのエリート兵士「ストームトルーパー」が並び立つオリジナルフォトスポットも登場します。

ギブアウェイ-来場者特典-

期間中「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」に来場された方に、来場者特典をプレゼント。

鮮やかなカラーに仕上げられた「ライトセーバー型バルーン」のほか

特別小冊子「STAR WARS HANDBOOK」がプレゼントされます。

※特典には数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります

※1人1点の配布となります

※ライトセーバーの色は選べません

※ライトセーバー型バルーンの配布が終了後、限定うちわの配布が予定されています。

限定うちわ配布日程 :2025年5月4日(日)〜5月6日(火)、5月10日(土)〜5月11日(日)、5月17日(土)〜5月18日(日)

B1F:POP-UP STORE

開催期間:2025年5月4日(日・祝)〜6月10日(火)

営業時間:10時〜21時 ※営業時間は変更になる可能性があります

入場:無料 ※混雑時には入場規制を実施する場合があります

開催場所:SHIBUYA TSUTAYA B1F

地下1階では、『スター・ウォーズ』グッズが購入できるPOP-UP STOREを開催。

先行販売グッズのほか存在感あるファッションアイテムなど、豊富ラインナップで展開されます。

Tシャツ

価格:各5,500円(税込)

Lサイズ:L、XL、XXL

豊富なデザインの中から選ぶことができるTシャツ。

墨絵風のアートがかっこいい「ダース・ベイダー」柄からは、アップのほか

迫力満点な全身アートも登場。

フロントに「スター・ウォーズ」ロゴ、

背面にコミック風のデザインや

和風なアートを使った「ダース・ベイダー」柄も展開されます。

POP-UP STORE 購入者特典「ピンバッジ」

パープルにブラックのロゴが映える、紫色のピンバッジがプレゼントされます。

※プレゼントされるのは紫のみとなります

※景品が無くなり次第終了となります

※レシートを合算することはできません

渋谷のど真ん中で銀河の冒険を体感できる、5月4日『スター・ウォーズの日』を記念したイベント。

2025年5月4日より開催される「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」の紹介でした☆

伝説の原点へと続く名もなき戦士たちの”希望”の物語!ディズニープラス『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2 伝説の原点へと続く名もなき戦士たちの”希望”の物語!ディズニープラス『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2 続きを見る

2026年5月22日より日米同時公開決定!映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』 2026年5月22日より日米同時公開決定!映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』 続きを見る

© & TM Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「スター・ウォーズ」の名シーンを集めた特別映像や没入型展示!STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA appeared first on Dtimes.