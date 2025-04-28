¸Í°æ¹îÀ®¡Ö»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤¯Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ë´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡5Ž¥10¤Ë¿·½É¥Ð¥È¥ë¥¨¥¤¥É2025³«ºÅ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸Í°æ¹îÀ®¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£µ·î£±£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·½É¥Ð¥È¥ë¥¨¥¤¥É£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£³»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤«¤éÇ¯£±²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¡¢£³²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¸Í°æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂçµ×ÊÝÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ØÆüËÜ¶î¤±¹þ¤ß»û¡Ù¤Î¸¼½¨À¹¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£º£¡¢ÊÝ¸î»Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤¯Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ë´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Áê¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ç¡¢µÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö£Ô£á£ã£è£é£î£â£ï¡×¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ã²¤«¤ï¤·¤¤¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£µîÇ¯¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢²¿¿Í¤«ÃÏ°è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿»Ò¤â¤¤¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê¸Í°æ¡Ë
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡º£ÅÄ¿·Ê¹Å¹¡×¤Îº£ÅÄºÑ»Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¸Í°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤½¤³¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¡¢·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ½ñÎàºî¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¶¨»¿¶â¡¢´óÉÕ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¶è¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÏµÈ½»·ò°ì¶èÄ¹¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ù¡ØÍèÇ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È¤«¡¢¿´¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Æü¤âÄ«°ì¤ÇÎý½¬¤·¤ÆÍè¤¿¡£¡Ø¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸Í°æ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÅöÆü¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤¬£³»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Í°æ¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¡×¤ÎÀ¶¿å´ð»Ì¡õ¥Î¥Ö¡¦¥«¥»¥À¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥ì¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡õ´¤°æ¼÷Ìé¡õ£Â£Á£Ä¥¶¥°¥ì¡¼¥È¥¿¥±¥ëÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ï»ä¤¬½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ë¼ã¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¸Í°æ¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁ°¤Ë»Ò¶¡¡õ¿Æ»Ò¥×¥í¥ì¥¹¶µ¼¼¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾¾ËÜ°ì¿Í¡¢¥Ç¥³¥Ô¥óÉÍ¤Á¤ã¤ó¡¢¥±¥¤¥¹¥±¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Í°æ¤È¸¼½¨À¹»á¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¸Í°æ¤ÎàÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ø¤Î»×¤¤á¤Ï´ÑµÒ¤ËÆÏ¤¯¤«¡£