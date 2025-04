´öÅÄ¤ê¤é¡ß¥²ー¥à¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHere, Tomorrow¡×¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「世界中のたくさんのファンの方がいらっしゃるこの『リーグ・オブ・レジェンド』の楽曲を歌わせていただけることを本当に光栄にうれしく思います」(幾田りら)

幾田りらとPCオンラインゲーム『リーグ・オブ・レジェンド』がコラボしたオリジナル楽曲「Here, Tomorrow」のメイキング映像が、リーグ・オブ・レジェンド公式YouTubeで公開された。

「Here, Tomorrow」は、『メイドインアビス』や『神之塔』などの楽曲制作でも知られるBAFTA(英国アカデミー賞)受賞作曲家のKevin Penkinが作曲を手掛け、幾田りらが歌唱を務めたオリジナル楽曲。

本楽曲は、5月1日に幕を開ける『リーグ・オブ・レジェンド』の新シーズン「精霊の花祭り 幽明の境」を告げるシネマティックムービーに採用されている。

リリース情報

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋風」

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スパークル―From THE FIRST TAKE」

2025.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Here, Tomorrow」

『リーグ・オブ・レジェンド』公式YouTubeチャンネル

『リーグ・オブ・レジェンド』公式X(旧Twitter)

https://x.com/loljpofficial

『リーグ・オブ・レジェンド』公式サイト

http://jp.leagueoflegends.com/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/