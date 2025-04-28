Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢ÅìËÌÆ»¤Ç¤ÎµÕÁöÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤ËÄÀÄË¡¡GW½éÆü¤ÎÈá·à¡ÖÄÌ¾ï¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê53¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£26ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¤ÎµÕÁö¼Ö¤ÈÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏµÕÁö¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎÁ°¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌó2¡¦7¥¥í¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£Âçµ×ÊÝ¤ÏÂç·¿Ï¢µÙ½éÆü¤ÎÈá·à¤Ë¡ÖÀÜ¿¨¤Î»þÅÀ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î¸å¤Î»ö¸Î¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¾Ü¤·¤¤¸òÄÌ»ö¸Î´ÕÄê¥é¥×¥¿¡¼¤ÎÃæÅçÇî»Ë½êÄ¹¤Ï¡ÖµÕÁö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÀÜ¿¨¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏµÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿42ºÐÃËÀ¤ò´Þ¤á3¿Í¤¬»àË´¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£