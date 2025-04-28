NiziU¡¢½é¤Î¹á¹Á¸ø±é·èÄê Ìó1Ç¯4¥ö·î¤Ö¤ê³¤³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/28¡Û9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¹á¹Á¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 NiziU FAN-CON Ž°NiziUniverseŽ° in Hong Kong¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£6·î21Æü¤Ë¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Expo Runway 11¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNiziU¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª
ÅöÆü¤Ï¡ÖNiziUniverse¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¼Â»ÜÍ½Äê¡£ÞÕ¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò»Ï¤áÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î¤ËKorea 2nd Single Album¡ÖLOVE LINE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ø¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿NiziU¡£¸½ÃÏ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î1°Ì¤âµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤¹Èà½÷¤¿¤Á¡£2024Ç¯2·î¤ÎÂæËÌ¸ø±é°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯4¥ö·î¿¶¤ê¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¹á¹Á¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸ø±é»þ´Ö¡§19¡§00¡Á¡ÊHKT¡Ë
²ñ¾ì¡§AsiaWorld-Expo Runway 11
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNiziU¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡NiziU¡¢½é¤Î¹á¹Á¸ø±é³«ºÅ·èÄê
ÅöÆü¤Ï¡ÖNiziUniverse¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¼Â»ÜÍ½Äê¡£ÞÕ¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò»Ï¤áÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸ø±é»þ´Ö¡§19¡§00¡Á¡ÊHKT¡Ë
²ñ¾ì¡§AsiaWorld-Expo Runway 11
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û