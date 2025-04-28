¡Ø¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥³ー¥Ç¡Ù¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤¬»î¤·¤¿¤¤♡¡ÖºÇ½Ü¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¡×
¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¬¤Á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦40¡¦50Âå½÷À¤Ëº£¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥Ð¥®ー¥¸ー¥ó¥º¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Âç¿Í¤¬Íê¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊGU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ½Ü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Çºî¤ë¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¥³ー¥Ç
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ð¥®ー¥¸ー¥ó¥º¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¤·¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¤¬Äø¤è¤¤È´¤±´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¡£¥¸ー¥ó¥º¤Ï¥ï¥¤¥É¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¸µ¤Ë¥¥ì¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò±é½Ð¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
Âç¿Í¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÃÎÅª¤ÊÀöÎý¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤Ï¥Ü¥¦¥¿¥¤ÉÕ¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÎ¾Î©¡£¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¤â¾åÉÊ¸«¤¨¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M