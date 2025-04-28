¡È¥È¥é¥ó¥×2028Ë¹»Ò¡ÉÈÎÇä³«»Ï¤Ç3Áª½ÐÇÏ¡È¸ø¸À¡É¤«¡Ä¡Ö·ûË¡¤ÎÈ´¤±·ê¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï·ûË¡²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î3Áª¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÆ±ÂçÅýÎÎ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¹¥È¥¢¡×¤«¤é¡Ö¥È¥é¥ó¥×2028¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Ë¹»Ò¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡È¥È¥é¥ó¥×2028Ë¹»Ò¡ÉÈ¯Çä³«»Ï¡Ä¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï
¥¹¥È¥¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ötrumpstore.com¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¹»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡ÖMake America Great Again¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×2028¡×¤ÈÀµÌÌ¤ËÂç¤¤¯ÇòÃÏ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍÃÊ¤Ï50¥É¥ë¡ÊÌó7500±ß¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡ª¥È¥é¥ó¥×2028¥Ï¥¤¥¯¥é¥¦¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡¡Æ²¡¹¤È»É½«¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤È¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿À±¾ò´ú¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£ ¥¹¥Ê¥Ã¥×¼°¥Ð¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¼Â¸½¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¹ØÇãÍß¤ò¤½¤½¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¤Ë10¡Á14±Ä¶ÈÆü¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª¡×
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2028Ç¯¤ËºÆÅÙÂçÅýÎÎÁª¤ËÄ©¤à¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·ûË¡½¤Àµ22¾ò¤ÎÈ´¤±·ê¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡È´ñºö¡ÉÈÝÄê
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2028Ç¯¤Ë3Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢Æ±ÂçÅýÎÎ¤Î»ö¶ÈÃÄÂÎ¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é2028¤ÎË¹»Ò¤¬¡Ö¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡×¤Î¤è¤¦¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÇÏ¤ò»Ï¤á¤Æ¸ø¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¹ç½°¹ñ·ûË¡¤¬ÂçÅýÎÎ¤Î2²ó°Ê¾å¤ÎºÆÁª¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï»¨»ïTIME4·î26ÆüÈ¯´©¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢100Æü¡×ÆÃ½¸¹æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê2Áª°Ê¾å¤ÎºÆÁª¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡Ë·ûË¡½¤Àµ22¾ò¤ÎÈ´¤±·ê¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤·¤¿È´¤±·ê¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¹ç½°¹ñ·ûË¡½¤Àµ22¾ò1¹à¤Ï¤³¤¦µ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¿Í¤â¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¿¦¤Ë2²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ê°Ê²¼¾ÊÎ¬¡Ë¡×
¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Ìõ¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢Ï¢Â³¤·¤Ê¤¤ºÆÁª¤Ï¡Ö2²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÁª½Ð¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢3²óÌÜ¤ÏÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¡¢ÅöÁª¸åÂçÅýÎÎ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ì¤Ð¡ÖÁª½Ð¡×¤µ¤ì¤º¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦´ñºö¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤¬¤½¤ì¤é¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»Ä¤ë¤Ï½¤Àµ22¾ò¤Î²þÀµ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¾å²¼Î¾±¡¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3Ê¬¤Î2¤Î»¿À®¤«¡¢Á´ÊÆ50½£¤Î3Ê¬¤Î2¤Î½£¤ÎÎ©Ë¡Éô¤¬È¯µÄ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢4Ê¬¤Î3°Ê¾å¤Î½£¤ÎÈã½Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç33¤Î·ûË¡½¤Àµ¤¬È¯µÄ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâ27¤¬È¯¸ú¤·¤¿¡£ºÇ¤âÁá¤¯È¯¸ú¤·¤¿¤Î¤ÏÅêÉ¼¸¢¤ò21ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë½¤Àµ26¾ò¤Ç¡¢1971Ç¯3·î23Æü¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±Ç¯7·î1Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤ËºÇ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬µÄ°÷Êó½·¤òµ¬À©¤¹¤ë½¤Àµ27¾ò¤Ç¡¢1789Ç¯¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤¬È¯¸«¤·202Ç¯¸å¤Î1992Ç¯5·î7Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾ì¹ç¡¢2028Ç¯11·î7Æü¤Î¼¡¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Þ¤Ç¤Ë·ûË¡¤ò½¤Àµ¤·¤Æ3Áª¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Âè2´üÀ¯¸¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÁá¡¹¤«¤éÆâ³°À¯ºö¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢»Ù»ýÎ¨¤â²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×2028¡×¤ÎË¹»Ò¤ò¤è¤Û¤ÉÂçÎÌ¤ËÇä¤ê¤µ¤Ð¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼¹É®¡§¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÂÀÏº¡Û
¡ÚÉ½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤Ò¤µ¤·¡Û