·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ºÇ¿·ºî¤¬¸ø³«10Æü¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ63.4²¯±ß¤òÆÍÇË¡ª
·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤«¤é10Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷430Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ63.4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£28Æü¡¢ÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø½Ù¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø³«¥Ñ¥ó¥Ä»£±Æ²ñ¡ÖËÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤±»£±ÆOK¡ª¡×
Ì¡²è²È¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£28ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÀã»³¤òÉñÂæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë²áµî¤È¸½ºß¤Î»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡£
¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬107´¬¤òÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2.7²¯Éô¤òÆÍÇË¡£TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤âÊüÁ÷1100²ó¤òÄ¶¤¨¡¢·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤âÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬1²¯¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
ºÇ¿·ºî¡Ö¡Ý¡¡ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡×¤Ï4·î18Æü¤ËÁ´¹ñ522´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø³«¤«¤é10Æü´Ö¤Ç¡¢Áá¤¯¤â´ÑµÒÆ°°÷430Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ63.4²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤Ê¤ª¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°2ºî¡Ö¡Á¹õÅ´¤Îµû±Æ¡×¤È¡Ö¡Á100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡×¤¬Ï¢Â³¤Ç100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢5·î16Æü¤ËÈ¯À¼OK¤Î±þ±ç¾å±Ç¡¢Âê¤·¤Æ¡ÖÌ²¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ªÈ¯À¼²ÄÇ½¤ä¤Þ¤Ó¤³±þ±ç¾å±Ç¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£º£Ç¯¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸©¤ò²Ã¤¨¤¿Á´¹ñ6ÅÔÆ»ÉÜ¸©8·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±·î23Æü¤Ë¤Ï¼«Æ°À©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î±þ±ç¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£