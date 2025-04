2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催!

アニバーサリーイベント開催に先駆けて、2026年1月よりさまざまな文化や華やかなエンターテイメントにあふれるこの場所ならではの「世界のダンスと音楽の祭典」をテーマにしたステージショーをアメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで公演します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

2001年9月4日に世界初の海をテーマとしたディズニーテーマパークとして開園した東京ディズニーシーは、ロマンティックな南ヨーロッパの港町や、時空を超えた未来のマリーナ、魔法と神秘に包まれたアラビアンナイトの世界など7つのテーマポートの世界観に合わせた魅力を生み出してきました。

そして2024年には、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマにした8つ目のテーマポート“ファンタジースプリングス”がオープンし、日本のみならず、世界中から訪れるゲストの皆さまに冒険とイマジネーションをお届けしています。

そんな東京ディズニーシーでは、きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願い25周年を記念したアニバーサリーイベントを開催!

今回開催するアニバーサリーイベントのテーマは“スパークリング・ジュビリー”。

東京ディズニーシーのさまざまな海の魅力をイメージした“ジュビリーブルー”を基調にさまざまなエリアに装飾や光の演出が施され、パーク中がお祝いムードに包まれてきらめきあふれる1年となります。

メディテレーニアンハーバーでは、25周年の特別な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが“ジュビリーブルー”で華やかに彩られた船に乗り、ゲストと一緒に25周年をお祝いするエンターテイメントプログラムを公演します。

また、アニバーサリーイベント開催に先駆けて、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、さまざまな文化や華やかなエンターテイメントにあふれるこの場所ならではの「世界のダンスと音楽の祭典」をテーマにしたステージショーを2026年1月に開演します。

さらにアニバーサリーイベント開催中には、25周年期間の祝祭感あふれる特別な演出が加わりショーを盛り上げます。

そのほか、スペシャルグッズ、スペシャルメニューが登場するのに加え、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも東京ディズニーシー25周年をお祝いします。

“ジュビリーブルー”に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅!

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”は、2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)の期間で開催です。

