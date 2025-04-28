　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43396.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41893.07　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41565.12　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40140.22　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39843.00　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39733.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38387.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38182.04　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38137.97　　均衡表雲上限(日足)
38068.71　　200日移動平均線
37902.67　　26週移動平均線
37421.08　　均衡表雲下限(日足)
37278.65　　75日移動平均線
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36634.52　　13週移動平均線
36521.07　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36071.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)

35839.99　　★日経平均株価28日終値

35595.49　　均衡表基準線(週足)
34992.34　　6日移動平均線
34881.66　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34866.87　　均衡表転換線(日足)
34860.10　　25日移動平均線
34506.72　　均衡表転換線(週足)
34506.72　　均衡表基準線(日足)
34240.22　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33199.13　　ボリンジャー:-1σ(25日)
33128.81　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32408.99　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31538.17　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31375.96　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31136.58 　　新値三本足陰転値
29877.20　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.14(前日89.69)
ST.Slow(9日)　　87.91(前日86.10)

ST.Fast(13週)　 50.10(前日40.94)
ST.Slow(13週)　 39.64(前日30.05)

［2025年4月28日］

株探ニュース