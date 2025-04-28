

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43396.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41893.07 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41565.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40140.22 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39843.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39733.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38387.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38182.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38137.97 均衡表雲上限(日足)

38068.71 200日移動平均線

37902.67 26週移動平均線

37421.08 均衡表雲下限(日足)

37278.65 75日移動平均線

37272.03 均衡表雲上限(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36634.52 13週移動平均線

36521.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36071.44 ボリンジャー:-1σ(26週)



35839.99 ★日経平均株価28日終値



35595.49 均衡表基準線(週足)

34992.34 6日移動平均線

34881.66 ボリンジャー:-1σ(13週)

34866.87 均衡表転換線(日足)

34860.10 25日移動平均線

34506.72 均衡表転換線(週足)

34506.72 均衡表基準線(日足)

34240.22 ボリンジャー:-2σ(26週)

33199.13 ボリンジャー:-1σ(25日)

33128.81 ボリンジャー:-2σ(13週)

32408.99 ボリンジャー:-3σ(26週)

31538.17 ボリンジャー:-2σ(25日)

31375.96 ボリンジャー:-3σ(13週)

31136.58 新値三本足陰転値

29877.20 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 90.14(前日89.69)

ST.Slow(9日) 87.91(前日86.10)



ST.Fast(13週) 50.10(前日40.94)

ST.Slow(13週) 39.64(前日30.05)



［2025年4月28日］



株探ニュース

