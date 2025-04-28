【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43396.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41893.07 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41565.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40140.22 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39843.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39733.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38387.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38182.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38137.97 均衡表雲上限(日足)
38068.71 200日移動平均線
37902.67 26週移動平均線
37421.08 均衡表雲下限(日足)
37278.65 75日移動平均線
37272.03 均衡表雲上限(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36634.52 13週移動平均線
36521.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)
36071.44 ボリンジャー:-1σ(26週)
35839.99 ★日経平均株価28日終値
35595.49 均衡表基準線(週足)
34992.34 6日移動平均線
34881.66 ボリンジャー:-1σ(13週)
34866.87 均衡表転換線(日足)
34860.10 25日移動平均線
34506.72 均衡表転換線(週足)
34506.72 均衡表基準線(日足)
34240.22 ボリンジャー:-2σ(26週)
33199.13 ボリンジャー:-1σ(25日)
33128.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
32408.99 ボリンジャー:-3σ(26週)
31538.17 ボリンジャー:-2σ(25日)
31375.96 ボリンジャー:-3σ(13週)
31136.58 新値三本足陰転値
29877.20 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.14(前日89.69)
ST.Slow(9日) 87.91(前日86.10)
ST.Fast(13週) 50.10(前日40.94)
ST.Slow(13週) 39.64(前日30.05)
［2025年4月28日］
株探ニュース