ファミマ、ポチャッコ&シナモロールの“推し活グッズ”がもらえるキャンペーン、4月29日から開催

ファミリーマートは4月29日から、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」「シナモロール」とコラボしたプレゼントキャンペーンを実施する。

対象商品の購入で、ステッカーなどの限定コラボグッズがもらえる。開催店舗は全国の約1万6,200店舗。

〈『ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク』概要〉

「シナモロール」と「ポチャッコ」は、2024年サンリオキャラクター大賞で1位、2位を獲得した人気キャラクター。今回のファミリーマートとのコラボでは、“推し活ウィーク”と題して、推し活に使えるクリアシートやステッカー、マスキングテープといったアイテムを配布する。また、トートバッグなどが当たる応募キャンペーンも展開。

ファミリーマート『ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク』

〈対象商品の購入でもらえる限定グッズ〉

期間中、対象商品を2個購入するごとに、オリジナルグッズがいずれか1個もらえる。4月29日からの第1弾では「シナモロール」のグッズを、5月6日からの第2弾では「ポチャッコ」のグッズをプレゼントする。景品はなくなり次第終了。対象商品は店舗によって取り扱いのない場合がある。

限定グッズがもらえる対象商品の目印

◆第1弾(4月29日10時〜):シナモロール

〈1〉クリアシート(全2種)

〈2〉ダイカットステッカー(全2種)

〈3〉マスキングテープ(全1種)

第1弾『シナモロール』ダイカットステッカー、クリアシート、マスキングテープ

◆第2弾(5月6日10時〜):ポチャッコ

〈1〉クリアシート(全2種)

〈2〉ダイカットステッカー(全2種)

〈3〉マスキングテープ(全1種)

第2弾『ポチャッコ』ダイカットステッカー、クリアシート、マスキングテープ

〈抽選で当たる応募キャンペーン〉

推し活にちなんだキャンペーン限定グッズなどが計131人に当たる応募キャンペーンも実施する。期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。たまったスタンプ数に応じて、3つのコースに応募できる。キャンペーン期間は4月29日〜5月19日。応募期間は4月29日〜5月23日。

〈1〉スタンプ8個コース

「推しを着られるビーズクッション」1人

ファミリーマート「推しを着られるビーズクッション」

〈2〉スタンプ4個コース

「推し活トートバッグ」10人

ファミリーマート「推し活トートバッグ」

〈3〉スタンプ2個コース

「ファミマポイント500円相当」120人

「ファミマポイント500円相当」

