2024Ç¯À¤³¦¤Î·³»öÈñ¤¬Á°Ç¯Èæ9.4¡óÁý¤Î2Ãû7180²¯¥É¥ë 10Ç¯Ï¢Â³ºÇ¹â³Û¹¹¿·¡¡À¤³¦100¤«¹ñÄ¶¤Ç·³»ö»Ù½ÐÁý²Ã
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¤Ï28Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î·³»öÈñ¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç9.4¡óÁý¤Î2Ãû7180²¯¥É¥ë¤Ç¡¢10Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÞÂ®¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬³ÆÃÏ¤ÇÀïÆ®¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅìÃÏ°è¤È¥í¥·¥¢¤ò´Þ¤à¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»öÈñ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç38¡óÁý¤¨¤Æ¡¢1490²¯¥É¥ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³»öÈñ¤Ï¼Â¤ËGDP¤Î34¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ëNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î·³»öÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï1952Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¿¤Ó¤È¤Ê¤ë¡¢Á°Ç¯Èæ21¡óÁý¤Î553²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢2024Ç¯¤ÏÀ¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç·³»ö»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£