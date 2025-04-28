¡Ö²¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼óÇ¾¿Ø¤¬àÉü¸¢á´üÂÔ¤¹¤ëµß±ç¿Ø¤«¤é´¶¤¸¤ëÉ¡Â©¹Ó¤µ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê28Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½øÈ×¤Î¥ä¥Þ¾ì¡¢º£µ¨½é9Ï¢Àï¤òÁ°¤Ë¡¢µß±ç¿Ø¤ÎÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÉüÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÄÅ¿¹Í¨µª¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ìÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÇÔÀï¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÅ¿¹¤¬¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼Â¤Ë¤Î¤Ù16Åê¼ê¤¬·×16²ó⅓¤ò¼«ÀÕÅÀ0¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÉüÄ´¤ò¼¨¤¹¿ô»ú¤À¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï9Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈèÊÀ¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ÄÅ¿¹¤â26Æü¤ÎÆ±Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Âç»³Î¿¤â1½µ´Ö°Ê¾å´Ö³Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅê¼ê¤ò´Þ¤áÈèÏ«¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹â¤¤°ÕÍß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤à¤·¤í¤ß¤ó¤ÊÅê¤²¤¿¤¤Åê¤²¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£9Ï¢Åê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ð¤«¤ê¡£º£¤ß¤ó¤ÊÅê¤²¤¿¤¤¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£²¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Î¤Ê¤¤µ¯ÍÑ¤ò¥³¡¼¥ÁÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¤Ë¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹¤¯Åê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤ÎÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤¤¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿ØàÉü¸¢á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë