万博「来場者数と入場チケット販売数」を公開 日別人数、券種別の会期前→開幕後の内訳も【一覧】
2025年日本国際博覧会（万博協会）は28日、「来場者数と入場チケット販売数について」公式サイトで公表した。日別・券種別などの内訳も示した。
【写真】『北斗の拳』原哲夫氏、ケンシロウ×ミャクミャクさらっと描く
開幕日から来場者数（累計）は、137万9655人（うちAD証入場者数23万5592人）。前週（4月20日〜26日）の来場者数は、合計73万9780人（うちAD証入場者数12万654人）。会期前に969万2401枚だった入場チケット販売数は、25日現在、累計で1040万9460枚になったと報告した。
■前週（2025年4月20日〜26日）の来場者数
4月20日（日）95,524人（うち、AD証入場者数）16,142人
4月21日（月）99,638人（うち、AD証入場者数）17,352人
4月22日（火）103,729人（うち、AD証入場者数）17,099人
4月23日（水）99,140人（うち、AD証入場者数）17,795人
4月24日（木）108,888人（うち、AD証入場者数）17,376人
4月25日（金）110,759人（うち、AD証入場者数）17,591人
4月26日（土）122,102人（うち、AD証入場者数）17,299人
合計 739,780人（うち、AD証入場者数）120,654人
■開幕日（2025年4月13日）からの来場者数（累計）
2025年4月26日（土）現在 累計来場者数 1,379,655人（うちAD証入場者数 235,592人）
■販売開始（2023年11月30日）以降の入場チケット販売数（累計）
一日券 7,814,670枚（うち、会期前販売数）7,613,333枚
平日券 267,445枚（うち、会期前販売数）――
夜間券 78,242枚（うち、会期前販売数）――
特別割引券 113,435枚（うち、会期前販売数）74,700枚
通期パス 112,214枚（うち、会期前販売数）57,866枚
夏パス 40,191枚（うち、会期前販売数）34,507枚
3歳以下無料券 77,104枚（うち、会期前販売数）53,151枚
一般団体割引券 72,830枚（うち、会期前販売数）45,003枚
前期学校団体割引券 42,777枚（うち、会期前販売数）23,289枚
後期学校団体割引券 4,428枚（うち、会期前販売数）4,428枚
こども招待一日券 222,750枚（うち、会期前販売数）222,750枚
大人招待一日券 7,740枚（うち、会期前販売数）7,740枚
開幕券 454,949枚（うち、会期前販売数）454,949枚
前期券 1,100,685枚（うち、会期前販売数）1,100,685枚
合計 10,409,460枚（うち、会期前販売数）9,692,401枚
2025年4月25日（金）現在 累計チケット販売数 10,409,460枚
【写真】『北斗の拳』原哲夫氏、ケンシロウ×ミャクミャクさらっと描く
開幕日から来場者数（累計）は、137万9655人（うちAD証入場者数23万5592人）。前週（4月20日〜26日）の来場者数は、合計73万9780人（うちAD証入場者数12万654人）。会期前に969万2401枚だった入場チケット販売数は、25日現在、累計で1040万9460枚になったと報告した。
4月20日（日）95,524人（うち、AD証入場者数）16,142人
4月21日（月）99,638人（うち、AD証入場者数）17,352人
4月22日（火）103,729人（うち、AD証入場者数）17,099人
4月23日（水）99,140人（うち、AD証入場者数）17,795人
4月24日（木）108,888人（うち、AD証入場者数）17,376人
4月25日（金）110,759人（うち、AD証入場者数）17,591人
4月26日（土）122,102人（うち、AD証入場者数）17,299人
合計 739,780人（うち、AD証入場者数）120,654人
■開幕日（2025年4月13日）からの来場者数（累計）
2025年4月26日（土）現在 累計来場者数 1,379,655人（うちAD証入場者数 235,592人）
■販売開始（2023年11月30日）以降の入場チケット販売数（累計）
一日券 7,814,670枚（うち、会期前販売数）7,613,333枚
平日券 267,445枚（うち、会期前販売数）――
夜間券 78,242枚（うち、会期前販売数）――
特別割引券 113,435枚（うち、会期前販売数）74,700枚
通期パス 112,214枚（うち、会期前販売数）57,866枚
夏パス 40,191枚（うち、会期前販売数）34,507枚
3歳以下無料券 77,104枚（うち、会期前販売数）53,151枚
一般団体割引券 72,830枚（うち、会期前販売数）45,003枚
前期学校団体割引券 42,777枚（うち、会期前販売数）23,289枚
後期学校団体割引券 4,428枚（うち、会期前販売数）4,428枚
こども招待一日券 222,750枚（うち、会期前販売数）222,750枚
大人招待一日券 7,740枚（うち、会期前販売数）7,740枚
開幕券 454,949枚（うち、会期前販売数）454,949枚
前期券 1,100,685枚（うち、会期前販売数）1,100,685枚
合計 10,409,460枚（うち、会期前販売数）9,692,401枚
2025年4月25日（金）現在 累計チケット販売数 10,409,460枚