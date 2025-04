【第1話】 4月28日公開

講談社は、ちばてつや賞大賞を受賞したマンガ家西尾光留氏の「ションベン!!」の第1話をヤンマガWebにて公開した。

本作は、生きる希望を見いだせない2人の男が、2丁の拳銃を手に最高の死に場所を求めて街に繰り出すヒューマンドラマ。表題の「ションベン」はさいころ賭博の一種であるチンチロリンで、さいころが椀の外に飛び出してしまう負けを意味している。社会から零れ落ちてしまった男たちの姿をリアルな筆致で描く。

次回の更新は5月5日を予定している。

