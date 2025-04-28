４月２９日と３０日の主なマーケットイベント ４月２９日と３０日の主なマーケットイベント

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◎４月２９日



○経済統計・イベントなど



１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※昭和の日の祝日で日本市場は休場



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：ファイザー，ゼネラル・モーターズ，コカ・コーラ，シスコ，ビザほか





◎４月３０日



○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１４：３０ 仏・消費支出

１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・個人所得

２３：００ 米・個人消費支出

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：住友林<1911>，カゴメ<2811>，ＺＯＺＯ<3092>，コーテクＨＤ<3635>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，電通総研<4812>，日電硝<5214>，特殊陶<5334>，大和工<5444>，ＬＩＸＩＬ<5938>，テクノプロＨ<6028>，牧野フ<6135>，アルプスアル<6770>，村田製<6981>，東エレク<8035>，ビプロジー<8056>，東武<9001>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ東海<9022>，南海電<9044>，商船三井<9104>，ＡＮＡ<9202>，三菱倉<9301>，関西電<9503>，中国電<9504>，東北電<9506>，九州電<9508>，邦ガス<9533>，ＳＣＳＫ<9719>ほか

※海外企業決算発表：マイクロソフト，メタ・プラットフォームズ，クアルコム，キャタピラーほか



出所：MINKABU PRESS