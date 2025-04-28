¢£¾®Àôº£Æü»Ò¤¬¥­¥é¥­¥é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì

¡Ú²èÁü¡Û¥­¥é¥­¥é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥­¥ç¥ó¥­¥ç¥ó Â¾

¾®Àôº£Æü»Ò¤¬¡¢¼Ì¿¿Å¸¡ØSUPER MARC JACOBS PHOTOGRAPHED BY LESLIE KEE PHOTO EXHIBITION¡Ù³«ËëÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£

¼Ì¿¿Å¸¡ØSUPER MARC JACOBS PHOTOGRAPHED BY LESLIE KEE PHOTO EXHIBITION¡Ù¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¥ì¥¹¥êー¡¦¥­ー¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¡ØSUPER MAGAZINE¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¹æ¡ØSUPER MARC JACOBS¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Creative Space Akademeia 21 Harajuku¤Ç³«ºÅÃæ¡Ê¢¨5·î11Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£¾®Àô¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÌî¤È¤â¤³¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¤è¤Ã¡¢¥­¥ç¥ó¥­¥ç～～¥ó¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥­¥é¥­¥é¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ËÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤¿¾®Àô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿È±¤Ë¥¹¥«ー¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¾®Àô¤Ï¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢ÊÒÂ­¤ò¾å¤²¤¿¥­¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö#¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö#±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£

SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¤­¤ç¤ó¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥­¥ç¥ó¥­¥ç¥óÌµÅ¨¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥­ー¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤­¤ç¤ó¤­¤ç¤ó¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£