男性グループ・SHOW-WAとMATSURIによる時代劇専門チャンネルのオリジナルバラエティ番組『SHOW-WA&MATSURI No.1決定戦 ご唱和奉ります』が、5月6日(22:00〜)に放送される。SHOW-WA(左)とMATSURI秋元康プロデュース「夢をあきらめるな!オーディション」で3,000人以上の中から選ばれたSHOW-WAとMATSURI。元Jリーガー、ごみ収集作業員、料理研究家など、様々な経歴を持ったメンバーで構成され、現在、フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)でほぼ毎日エンディングに生歌唱し、会場には数百人のファンが集結している。

5月18日は大阪・関西万博の会場でライブを予定していたが、諸般の事情で中止となり、同日に大阪府内で振替公演が開催予定。この公演を前に、昭和に黄金期を迎えた日本文化「昭和歌謡・昭和ポップス」の未来を背負う両グループが、同じく日本文化「時代劇」をいまにつなぐ時代劇専門チャンネルに登場する。今回の番組では、自らが撮影した映像を持ち寄ってグループ対抗でNo.1を競い合う。昭和歌謡カラオケデュエットやデートコーデ、時代劇風習字、推しプレゼン(自分のハマっていることの紹介)など、12人が様々なことにチャレンジし、それぞれが持ち寄った映像を見ながらのトークも大盛り上がりとなった。チャレンジの参加者は、以下の通り。「昭和歌謡カラオケデュエットNo.1」…寺田真二郎(SHOW-WA)&向山毅(SHOW-WA) vs 柳田優樹(MATSURI)&松岡卓弥(MATSURI)「推しプレゼンNo.1」…橋爪健二(MATSURI) vs 井筒雄太(SHOW-WA) vs 渡辺真(MATSURI)「時代劇風習字No.1」…鈴木渉(MATSURI) vs 山本佳志(SHOW-WA)「デートコーデNo.1」…小野寺翼(MATSURI) vs 塩田将己(SHOW-WA) vs 青山隼(SHOW-WA)5月24日(23:00〜)には、リピート放送も予定されている。(C)時代劇専門チャンネル