¡ÚÃæÆü¡ÛÁ°Æü2ÇÔÌÜµÊ¤·¤¿¥á¥Ò¥¢¤éËõ¾Ã¡¡³«Ëë1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄÔËÜÎÑÂÀÏº¤â2·³¤Ø
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï28Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÃæÆü¤Ï´äÖ¿æÆÅê¼ê¡¢¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¡¢ÄÔËÜÎÑÂÀÏºÁª¼ê¤Î3Áª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤«¤éËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Ï¡¢Á°Æü27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¤ËÌÐÌÚ±É¸ÞÏºÁª¼ê¤ËµÕÅ¾¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À´äÖ¿Åê¼ê¤â²Ð¾Ã¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Ïº£µ¨3»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.62¤ÎÀ®ÀÓ¡£´äÖ¿Åê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÄÔËÜÁª¼ê¤òËõ¾Ã¡£³«Ëë1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï6»î¹ç¤Ç8ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£Á°Æü27Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£