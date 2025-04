アニメ映画『たべっ⼦どうぶつ THE MOVIE』より、らいおんくん&ぞうくんが、凶悪な“わたあめ” を懲らしめる(?)、物語の重要なカギとなるシーンを納めた本編クリップが解禁。併せて、第1弾の入場者特典として、組み立て式のジオラマボックス&指人形がプレゼントされることも発表された。本作は、1978年の発売から47年にわたり愛され続ける国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」をアニメ映画化。

おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった! 大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000%不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは!?今回解禁されたのは、らいおんくんとぞうくんが、世界征服を目論む“わたあめ軍団”に捕らえられたぺがさすちゃんを助けるため、その糸口を見つけようと奮闘するシーン。らいおんくんは、訳あって自身のたてがみにくっ付いて離れなくなってしまった、わたあめ・ゴッチャンから、どうやってお城に入れるか情報を聞き出す方法をひらめく。その手段とは、“わたあめ”の天敵である“水”を使うこと。実行しようとすると、普段口の悪いゴッチャンも「水はやめてくれ〜!」と大弱り。その状況をチャンスとばかりに、「たべっ子どうぶつ」イチの頭脳派・ぞうくんは、もっと詳しい情報を引き出すべく、らいおんくんに鋭い指示を飛ばす。結果、彼らの絶妙な(!?)コンビネーションによって、ゴッチャンからある“秘密の呪文”を聞き出すことに成功する。それは「いただきます」という言葉だった。この誰もが知っている言葉「いただきます」は、食事を始める際に使う日本特有のあいさつ。本作で脚本を担当した、俳優としても活躍する池田テツヒロは、この言葉について「今はあんまり食堂とか外食で、『いただきます』と言ってる人も少なくなりましたし、特にお菓子では言わないと思うので、改めて見ていただいた皆さんに『いただきます』って言ってほしい、という気持ちも込めました」と、この言葉を物語の“カギ”となる秘密の呪文に選んだ意図を明かしている。このなじみ深い“秘密の言葉”「いただきます」は、実は本作の主題歌であるTravis Japanの「Would You Like One?」の歌詞の中にも登場する。それが本作でどんな意味を持つのか。その言葉によって、物語がどう展開していくのか、劇場で要チェックだ。併せて、第1弾の入場者プレゼントも解禁。おかし「たべっ子どうぶつ」を模した箱型で、切り取って組み立てることで指人形&ジオラマボックスとして遊べる【スイーツランドボックス】をプレゼント。これは、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の舞台となる、スイーツランドの5つの場所がモチーフとしてデザインされており、観終わった後も作品の世界観を楽しむことができるものとなっている。配布期間は5月1〜8日まで。※配布はランダムとなり、種類を選ぶことは不可。数量限定。アニメ映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、5月1日より全国公開。