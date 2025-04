国民的おかし「たべっ子どうぶつ」を映画化した『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日公開)より松田元太(Travis Japan)演じるらいおんくんと水上恒司演じるぞうくんがコンビネーションを発揮しながら奮闘する本編クリップ映像が公開された。また、入場者プレゼントも発表された。今作は、おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドを舞台に、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」たちが、世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”に捕らわれた仲間を救う物語。

“わたあめ軍団”に捕らえられた、ぺがさすちゃん(声:高石あかり※高=はしごだか)を助けるため、その糸口を見つけようと、らいおんくんは、わけあってたてがみにくっ付いて離れなくなってしまった、わたあめ・ゴッチャンから、情報を聞き出す方法をひらめく。その手段とは「わたあめ”の天敵である“水”を使うこと」。これには、普段口の悪いゴッチャンもなすすべ無し。それをチャンスとばかりに、「たべっ子どうぶつ」イチの頭脳派・ぞうくんから、鋭い指示がらいおんくんに飛ぶ。その結果、絶妙な(!?)コンビネーションによって、ゴッチャンからある“秘密の呪文”を聞き出すことに成功。それは「いただきます」という言葉だった。この誰もが知っている言葉「いただきます」とは、食事を始める際に使う日本特有の挨拶。本作で脚本を担当した、俳優としても活躍する池田テツヒロ氏は、この「いただきます」という言葉について、「今はあんまり食堂とか外食で、『いただきます』と言ってる人も少なくなりましたし、特にお菓子では言わないと思うので、改めて見ていただいた皆さんに『いただきます』って言ってほしい、という気持ちも込めました」と、この言葉を物語の“カギ”となる秘密の呪文に選んだ意図を語っている。この一見なじみ深い“秘密の言葉”「いただきます」は、実は本作の主題歌Travis Japanの「Would You Like One?」の歌詞の中にも登場。それが本作でどんな意味を持つのか。その言葉によって、物語がどう展開していくのか。また今回、公開日5月1日から8日まで配布される入場者プレゼントも解禁。おかし「たべっ子どうぶつ」を模した箱型で、切り取って組み立てることで指人形&ジオラマボックスとして遊べる「スイーツランドボックス」をプレゼント!『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の舞台となる、スイーツランドの5の場所がモチーフとしてデザインされており、観終わった後も作品の世界観を楽しむことができる。