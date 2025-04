やっぱり気になるのはこの2機種。

スマートフォンはハイエンドからエントリーモデルまで幅広くラインナップはあれど、やはり注目されるiPhoneとPixel。今年はApple(アップル)がSEを廃止して、iPhone 16eを登場させたことでPixel aシリーズと同列でそのスペックが比較しやすくなりました。そんな中、Google(グーグル)公式からiPhone 16eとPixel 9aを比較する投稿が公開されました。その内容について詳しく見てみましょう。

新しいスマートフォンを買おうと思っている人は、まずこの2モデルを見て他を当たろう、あるいはこの2モデルのどちらかを買うぞ と決めている人が多いかもしれません。最新シリーズをできるだけ安い価格で手に入れたい人にとってこ2モデルは、やはりチェックしておきたいところ。

なんといってもハードに十分な性能を備えていながら、2モデルともにAI機能がデフォルトで搭載されている。それでいてコスパに優れている(円安でその恩恵はやや薄いところですが…)というのは、ポイントが高いところです。

それぞれのモデルをGoogleがどう比較して、どこはAppleに勝ってるぞとアピールするのか、それぞれの比較を見ていきます。

まずはハードウェアの比較です。Googleは大きくて明るいディスプレイ、大容量のバッテリー、デュアルカメラ(iPhone 16eはシングルカメラ)という点を強調しています。さらに本当に重要な違いは編集時に現れるとして、Pixelの機能であるARを使って複数の写真を合成(Add Me)と複数の表情からベストショットを合成(Best Take)が生成AIを活用したドラッグ&ドロップ編集(Magic Editor)が紹介されています。

次にAIの比較について触れていて、PixelではGeminiがGoogle純正アプリに深く統合されている点を強調しています。Googleはここで、Siriが自然言語での会話をサポートしていないことを指摘し、Gemini Liveと比較しています。また、Gemini以外にもかこって検索(Circle to Search)や、通話アシスタント機能(自動通話応答や保留時の対応など)が強みとしています。

合わせて言語対応についても触れていて、Geminiは、Pixel 9aが販売されているすべての国に対応した45言語をサポートしているのに対し、Apple Intelligenceは9言語のみと指摘して、その対応範囲の広さもアピールしています。

ソフトウェアのアップデート保証については、Pixel 9aが7年間のアップデート保証である一方、Appleは「5年間の保証」としている(実際にはそれ以上のこともある)と説明しています。最終的にGoogleは価格でもPixelが買っているとアピール。Pixel 9a(128GB)は499ドル(7万9900円)からで、iPhone 16eは599ドル(9万9800円)からで、価格だけ見るとやはりPixelに分があるのは確かです。

これまでGoogleは、PixelとiPhoneの比較をたびたび行なってきました。特に有名なのは、2019年に展開された「iPhone X vs. Pixel 3aのNight Sightキャンペーン」でした。今回、Pixel 9a vs. iPhone 16eというより近いモデルで比較が実施公開されました。

Googleはここで控えめに前段としてこう述べています(翻訳・強調は筆者による)。

Obviously, we’re big Pixel fans. So let’s step away from the subjective stuff - like how the Pixel 9a color choices are way more fun and the design is cooler - and look at the facts.

もちろん、私たちはPixelの大ファンです。でも今回は主観的な要素――Pixel 9aのカラーがもっと楽しくて、デザインもかっこいいという話…は脇に置いて、事実を見てみましょう。