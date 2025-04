【RZ-013 カノントータス マーキングプラスVer.】 9月 再販予定 価格:5,280円 【EZ-054 ライガーゼロイクス】 11月 再販予定 価格:9,900円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-013 カノントータス マーキングプラスVer.」と「EZ-054 ライガーゼロイクス」の再販分をそれぞれ9月、11月に発売する。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場する「カノントータス」と「ライガーゼロイクス」を1/72スケールプラモデル化したもの。

「RZ-013 カノントータス マーキングプラスVer.」は第二期ゾイド版の成型色を再現して立体化。堅牢な装甲と巨大な砲身を備えた重厚なデザインが再現されている。コックピットを開閉して一般兵パイロットフィギュアを搭乗させることができ、胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱が可能。

脚部の可動に加えHMMオリジナルギミックとして「水中潜行モード」へ変形でき、「液冷式荷電粒子ビーム砲」及び砲塔が可動。砲塔は360度旋回が可能となっている。

「EZ-054 ライガーゼロイクス」はライガーゼロの全チェンジング・アーマー・システムの最大公約数的な武装と最新ステルス装備を併せ持つ帝国製ゼロ「ライガーゼロイクス」を立体化。

射撃用のエレクトロドライバー、格闘用のスタンブレードといった電撃攻撃を使いこなすCASが再現され、クリアーパーツも使用したマルチカラー成型により組み立てるだけでイメージに近い姿に仕上がりとなっている。

エレクトロドライバー/スタンブレードは各部が展開可動。ブレード部分にはスライド伸縮機構が盛り込まれている。頭部カッターフェアリング、肩部アーマー、放熱フィン、尾部アースユニットなど各部可動も再現できる。

RZ-013 カノントータス マーキングプラスVer.

9月 再販予定

価格:5,280円

EZ-054 ライガーゼロイクス

11月 再販予定

価格:9,900円

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.