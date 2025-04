【戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー ザ☆コミックス完全版01・02】 4月25日 発売 価格:各3,630円

【拡大画像へ】

竹書房は、マンガ「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー ザ☆コミックス完全版01・02」を4月25日に同時発売した。価格は「01」・「02」共に3,630円

本作は「テレビマガジン」で連載されていたコミックスを完全収録した全2巻の決定版単行本で、原作・構成を金田益実氏、マンガをまがみばん氏が担当する。

「01」ではトランスフォーマーブームを支えたオフィシャルコミックだけでなく、テレビニュース、ひみつ情報、付録などのイラストも収録。「02」ではアニメ終了後に展開した「ザ★バトルスターズ」「合体大作戦」のビジュアルストーリーや、読み切り「ヘッドマスターVSマスターフォース」などが収録される。

「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー ザ☆コミックス完全版 01」書影

「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー ザ☆コミックス完全版 02」書影

特典情報

試し読み

【ゲーマーズ オリジナルブロマイド】【ヨドバシカメラ オリジナルポストカード】【「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー ザ☆コミックス完全版 01」】

空前のトランスフォーマーブームを支えたオフィシャルコミックをコンプリート!

テレビニュース、ひみつ情報、付録などのイラストも100ページ以上収録!!

・「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー」

資源を狙い、破壊大帝メガトロンが襲来。コンボイ率いるサイバトロン戦士はケンジ少年の協力を得て邪悪な野望に立ち向かう!

・「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー2010」

新世代トランスフォーマーの戦場は宇宙へ。スクランブル合体戦士・兵士の巨大パワーが炸裂! ダブルチェンジャー部隊や巨銃兵士ギルトールの活躍も必見!

・「トランスフォーマー ザ★ヘッドマスターズ」

ヘッドマスター、シックスショット、ターゲットマスター--新たな能力を持つトランスフォーマーたちが宇宙から集結! テレビアニメと異なる最終話では、あの英雄が帰還!

【「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー ザ☆コミックス完全版 02」】

アニメ終了後に展開した「ザ★バトルスターズ」「合体大作戦」ビジュアルストーリーも完全収録! 読み切り「ヘッドマスターVSマスターフォース」を特別収録!

・「トランスフォーマー 超神マスターフォース」

地球で再び人類とトランスフォーマーの戦いが始まる。クロームドームや精鋭スクランブル部隊など宇宙のトランスフォーマーたちと夢の共闘も!

・「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマーV(ビクトリー)」

まんがオリジナルの少年少女戦士が登場し、テレビアニメとは異なるストーリーが展開。デスザラスの真の目的とは!? 衝撃のラストシーンを刮目せよ!

・「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマーZ(ゾーン)」

9大魔将軍に続き、メトロタイタンが登場! 太陽系第10惑星に勢ぞろいしたパワードマスターと最強大帝バイオレンジャイガーが壮絶な決戦を繰り広げる!

・「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマーザ★バトルスターズ」

デストロンの野望を打ち砕くために、コンボイがスターコンボイとなってよみがえった! メガトロンも復活! パワーアップを繰り返し、ダークノヴァとともに地球を襲う!

・「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー 合体大作戦」

謎のデストロン総統スクラッシュが地球のエネルギーを狙っているという情報を得たスターコンボイは新戦士を地球に派遣する。

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C) 金田益実

(C) まがみばん