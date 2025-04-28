ÆüÈæÃ«Àß¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤ò23¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦28´ü¤Ö¤êºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø

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¡¡ÆüÈæÃ«Áí¹çÀßÈ÷ <1982> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬4·î28Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î66²¯±ß¢ª81²¯±ß(Á°¤Î´ü¤Ï64.4²¯±ß)¤Ë22.7¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬2.4¡óÁý¢ª25.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢28´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
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